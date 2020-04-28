Студенты французской школы каскадеров Campus Univers Cascades сняли видеоролик, в котором демонстрируют приемы ближнего боя в режиме так называемой удаленки.

Студенты французской школы каскадеров Campus Univers Cascades сняли видеоролик, в котором демонстрируют приемы ближнего боя в режиме так называемой "удаленки".Участникам челленджа #CUCchallenge было предложено записать короткие видео, в котором каждый последующий участник должен был ответить на удар предыдущего. В ходе съемок кто-то из каскадеров сломал стол, кто-то натравил на соперника собаку, а кто-то, чтобы отправить оппонента в нокаут, и вовсе воспользовался собственным ребенком.Представленное на YouTube видео является, по сути, вариантом получивших популярность в режиме самоизоляции опытов по воспроизведению в домашних условиях образов знаменитых живописных работ, которые выполняют люди, вынужденные проводить много времени дома. Всего за несколько дней в социальных сетях ролик посмотрели около миллиона человек, сообщает портал FilmPro.