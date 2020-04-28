Несмотря на тот факт, что об открытии онлайн-продаж заявили уже многие автобренды, механика таких сделок была не полноценной. Компания BMW запустила настоящий онлайн: теперь машины можно купить, как смартфон, с полной оплатой и доставкой на дом.

Несмотря на тот факт, что об открытии "онлайн-продаж" заявили уже многие автобренды, механика таких сделок была не полноценной. Компания BMW запустила настоящий "онлайн": теперь машины можно купить, как смартфон, с полной оплатой и доставкой на дом.Первый в России полноценный онлайн-сервис от BMW позволяет дистанционно пройти весь цикл покупки нового автомобиля. Клиент может найти конкретную модель и комплектацию, оставить предоплату, а при желании сразу внести полную стоимость автомобиля с помощью банковской карты либо через платежные механизмы Apple Pay и Google Pay.Алгоритм покупки онлайн выглядит следующим образом. Клиент выбирает на сайте официального дилерского центра автомобиль в разделе "BMW в наличии", вносит предоплату по своему усмотрению либо полностью оплачивает покупку, после чего специалист от дилера связывается с покупателем для уточнения деталей заказа и доставки.Затем клиент получает автомобиль по утвержденному адресу и подписывает все документы. Интересно, что в договоре, как при покупке живьем в автосалоне, можно прописать различные дополнительные условия, о которых клиент договорился с дилером.Мало того, в режиме онлайн можно приобрести машину с привлечением кредитных средств от BMW Bank, поскольку заявка на кредит тоже подается в режиме онлайн. Помимо этого дистанционно можно оценить собственный автомобиль по программе трейд-ин.Механизмы онлайн-продаж уже запущены на официальных сайтах дилерских центров BMW, а с 30 апреля эта опция появится и на основной сайте bmw.ru.