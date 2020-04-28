Американская авиакосмическая корпорация Boeing объявила о расторжении сделки по покупке бразильской компании Embraer, третьего в мире производителя региональной авиации по размеру выручки, сообщается в пресс-релизе корпорации.

Американская авиакосмическая корпорация Boeing объявила о расторжении сделки по покупке бразильской компании Embraer, третьего в мире производителя региональной авиации по размеру выручки, сообщается в пресс-релизе корпорации.Boeing, терпящая убытки из-за неудачного лайнера Boeing-737 MАX и отказов от новых заказов, решила сэкономить $4,2 миллиарда на этой сделке в условиях пандемии и коллапса международных авиаперевозок.Boeing и Embraer планировали создать совместное предприятие для продвижения военно-транспортного самолета C-390 Millennium и еще одно СП для производства и обслуживания пассажирских самолетов.Boeing планировала заплатить $4,2 миллиарда за 80% СП, а по факту - за подразделение бразильской компании по производству гражданских самолетов. Embraer заявила о нарушении соглашения и намерении требовать от Boeing компенсаций."Boeing усердно работала более двух лет, чтобы завершить сделку с Embraer", — заявил Марк Аллен президент Embraer Partnership & Group Operations. Но компании не договорились об окончательных деталях сделки.По мнению Embraer, сделка сорвана под надуманным предлогом: запланированное партнерство между Boeing и Embraer получило безоговорочное одобрение всех необходимых регулирующих органов.Boeing и Embraer сохранят свое действующее генеральное соглашение о сотрудничестве, первоначально подписанное в 2012 году и расширенное в 2016 году, для совместного маркетинга и поддержки самолетов C-390 Millennium.