Корпорация Boeing намерена возобновить производство самолетов 787 Dreamliner в Южной Каролине уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Boeing возобновит производство 787 Dreamliner на своем заводе в Южной Каролине на следующей неделе. Как отмечает Bloomberg, ранее в этом месяце авиакорпорация возобновила работу своего предприятия в Сиэтле.Предполагается, что большинство сотрудников завода в Южной Каролине вернутся к работе 3 или 4 мая. В своем официальном сообщении компания отмечает, что возобновятся все операции, приостановленные с 8 апреля в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением Covid-19.Компания отмечает, что создала все условия, необходимые для обеспечения безопасности: на предприятиях повсеместно установлены дезинфекторы, а работа сотрудников будет организована, согласно требованиям обеспечения социальной дистанции. Как отмечает Bloomberg, запуск таких предприятий сигнализирует о близящемся снятии ограничений для работы других компаний.Однако запуск производства не решает проблемы Boeing, отмечает издание. Ведь проблема не в отсутствии новых лайнеров, а в том, что спрос на них стремительно падает на фоне резкого падения глобальных авиаперевозок. И эксперты ожидают, что 29 апреля, во время обнародования финансовых результатов за I квартал Boeing сообщит в том числе о сокращении производства самолетов, в том числе, и Dreamliner.Между тем, инвесторов ободрила информация о запуске заводов: акции Boeing прибавили после появления сообщения 1,6%, поднявшись до $130,79 за штуку. Однако с начала года бумаги авиапроизводителя потеряли 61%, что стало худшим падением в индексе Dow Jones Industrial Average.