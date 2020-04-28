Руководство Барселоны не будет заставлять футболистов выходить на поле, если они боятся играть из-за опасности заразиться коронавирусной инфекцией. Такой ответ получила Ла Лига, пригрозившая техническим поражением командам, отказавшимся выходить на поле.

Руководство "Барселоны" не будет заставлять футболистов выходить на поле, если они боятся играть из-за опасности заразиться коронавирусной инфекцией. Такой ответ получила Ла Лига, пригрозившая техническим поражением командам, отказавшимся выходить на поле.По информации Sport.es, "сине-гранатовые" уведомили руководство чемпионата Испании о своей позиции в отношении возобновления турнира. "Барселона" во главу угла ставит здоровье спортсменов, поэтому не будет настаивать на обязательности выхода на поле всех футболистов клуба.Сообщается также, что еще шесть испанских клубов поддержали решение каталонской команды.