27 апреля на телеканале Россия 1 - премьера шпионского сериала Черное море. Фильм снят к 75-летию Победы. Это история о том, как незадолго до начала Крымской наступательной операции на корабли Черноморского флота и Азовской флотилии устроили охоту.

27 апреля на телеканале "Россия 1" — премьера шпионского сериала "Черное море". Фильм снят к 75-летию Победы. Это история о том, как незадолго до начала Крымской наступательной операции на корабли Черноморского флота и Азовской флотилии устроили охоту. Немецким диверсантам-подводникам должны помешать советские контрразведчики. В ролях — Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.1944 год. На кону — судьба Черноморского флота. Немецкие диверсанты-подводники уничтожают советские корабли. Крымская операция под угрозой.За дело берется легендарная контрразведка СМЕРШ. Со спецзаданием в Новороссийск прибывает капитан Сабуров — уверенный, умный, смелый и готовый на все.Их задача — найти школу немецких подводников и уничтожить секретную штаб-квартиру. Чтобы выйти на след врага, придется распутать клубок головоломок.Остросюжетный шпионский сериал: премьера — к юбилею Великой Победы.Погони, перестрелки, детективный сюжет. И страсти не только в бою: на линии огня есть место и настоящим чувствам. Непростые отношения главных героев — в исполнении Павла Трубинера и Екатерины Вилковой.Премьера шпионского сериала "Черное море" сегодня вечером в 21.20 на телеканале "Россия".