Британская нефтегазовая компания BP подтвердила готовность завершить продажу своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp Energy, но сообщила, что финансовые условия были скорректированы с учетом ситуации на рынке, передает Bloomberg.

Британская нефтегазовая компания BP подтвердила готовность завершить продажу своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp Energy, но сообщила, что финансовые условия были скорректированы с учетом ситуации на рынке, передает Bloomberg.В соответствии с пересмотренным соглашением общая сумма вознаграждения за продажу остается неизменной на уровне $5,6 миллиарда, но структура рассмотрения и поэтапной оплаты была изменена, сообщила BP.Пересмотренные условия включают в себя более низкие платежи за завершение сделки в 2020 году, новые соглашения о распределении денежных потоков в ближайшем будущем, финансирование под проценты поставщиков и, возможно, увеличение доли возмещения, подлежащего соглашениям о выплате, говорится в заявлении BP.Эта сделка является частью программы по продаже активов BP, согласно которой к середине 2021 года будет объявлено о списании $15 миллиардов.Первоначальное соглашение предусматривало выплату Hilcorp $4 миллиардов в ближайшем будущем и $1,6 миллиардов через выручку после этого. Hilcorp выплатила BP депозит в размере $500 миллионов после подписания сделки в 2019 году.Компании продолжают ожидать завершения сделки в середине 2020 года.