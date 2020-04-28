Сотни серых буревестников оказались в ловушке, ночью приземлившись на шедшее в порт Холмска судно Витус Беринг. Экологов на борт не пустили, вместо этого члены команды попросту смели птиц в воду, при это часть из них погибла во время погрузки - по палубе нельзя было и шагу ступить, чтобы не зацепить кого-то из пернатых.

Сотни серых буревестников оказались в ловушке, ночью приземлившись на шедшее в порт Холмска судно "Витус Беринг". Экологов на борт не пустили, вместо этого члены команды попросту смели птиц в воду, при это часть из них погибла во время погрузки — по палубе нельзя было и шагу ступить, чтобы не зацепить кого-то из пернатых."Птицы попали в ловушку из-за своих особенностей анатомических. Они просто не могут взлететь с палубы, им для этого нужна возвышенность или встречный поток воздуха", — пояснил руководитель фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов.По его мнению, ночью буревестников мог привлечь включенный на корабле свет — они приземлились, а вот подняться в воздух уже не смогли. Экологи обратились к руководству Западного морского порта, чтобы их пустили на борт "Витуса Беринга", но ответа так и не получили, зато в соцсетях появилась запись, как члены экипажа сметают незваных гостей в воду. Судя по рассказам очевидцев, множество птиц погибли во время погрузо-разгрузочных работ.Обитающие у побережья серые буревестники прекрасно парят над водной гладью и великолепно ныряют за добычей, но вот взмыть в воздух могут только с воды или скалы при хорошем ветре.