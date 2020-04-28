Руководство Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги обсудили с клубами сроки возможного возобновления чемпионата страны, а также основные вопросы, связанные с подготовкой к сезону. В настоящий момент существует два варианта календаря РПЛ, основанные на рекомендациях УЕФА.

Руководство Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги обсудили с клубами сроки возможного возобновления чемпионата страны, а также основные вопросы, связанные с подготовкой к сезону. В настоящий момент существует два варианта календаря РПЛ, основанные на рекомендациях УЕФА.По одному из них рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. Как сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги, первые два тура пройдут в недельном цикле, следующие пять – с играми в середине недели. Последний тур, как и первые два, запланировано провести снова в недельном цикле.Другой вариант календаря предполагает иную дату возобновления турнира – 28 июня. Завершение чемпионата намечено на 2 августа. Этот срок установило руководство УЕФА, чтобы успеть определить участников еврокубов в следующем сезоне.Напомним, что российское первенство по футбол было приостановлено 17 марта из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент пауза в чемпионате РПЛ продлена до 31 мая.