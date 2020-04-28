Число случаев коронавируса в Челябинской области стремительно растет. Число заболевших увеличилось до 413. 45 из них - новые. Об этом сообщает ГТРК Южный Урал со ссылкой на областной Минздрав.

Число случаев коронавируса в Челябинской области стремительно растет. Число заболевших увеличилось до 413. 45 из них — новые. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на областной Минздрав.В столице региона количество за весь период достигло 81. В златоусте диагноз COVID-19 подтвердился у 16 человек, очаг заболевания был обнаружен в одной из городских больниц. 47 человек были выписаны домой, трое – скончались (у всех погибших была онкология).Напомним, что на Южном Урале в целом усилили контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Начиная с 10 апреля в аэропортах региона прилетевшие из Москвы и Петербурга будут сдавать обязательные анализы.В минувшее воскресенье в Екатеринбург прибыл самолет из ОАЭ с южноуральскими туристами на борту. Всех их обследовали врачи. Теперь им предстоит провести в обсерваторе две недели.