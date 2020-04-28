Премьер-министр Италии Джузеппе Конте озвучил плавный понедельный план выхода страны из карантина. Согласно подписанному декрету под названием Фаза 2, первые послабления начнутся в следующий понедельник, 4 мая.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте озвучил плавный понедельный план выхода страны из карантина. Согласно подписанному декрету под названием "Фаза 2", первые послабления начнутся в следующий понедельник, 4 мая. Об этом рассказала в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Италии Ася Емельянова.Вместе с тем премьер предупредил, что все равно людям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Специальный сертификат также остается обязательным, без него нельзя выходить из дома. "Можно только в рамках своего региона навестить родителей, но без громких итальянских застолий. Разрешается пойти в парк с ребенком", — уточнила собкор.Также 4 мая заработают рестораны, но пока только в режиме "еда на вынос". Начнутся индивидуальные тренировки профессиональных спортсменов. А похоронные церемонии должны быть закрытыми, не больше 15 человек. Маска остается обязательной во всех закрытых помещениях, исключение делается только для детей до 6 лет, сообщила Емельянова.Через понедельник, 18 мая, откроются музеи, библиотеки и выставки. Последними, 1 июня, полноценно заработают рестораны, а также бары и салоны красоты.Однако, как отметила собкор, Ватикан выступил с резкой критикой этого декрета сразу после того, как он был подписан. В списке премьера не оказалось открытия церквей. "Ватикан решил, что таким образом власти нарушают закон о праве вероисповедания. И, скорее всего, здесь все-таки будут сделаны поблажки", — считает Емельянова.Что касается статистики, то количество зараженных коронавирусом и летальных исходов в Италии постепенно снижается.На 27 апреля в стране зафиксировано в общей сложности 197 675 случаев заболевания COVID-19, умерших — 26 644 человек, выздоровевших — 64 928.В свою очередь о возвращении Израиля к привычной жизни в эфире "60 минут" рассказал шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.По его словам, тенденция в Израиле хорошая. За минувшую ночь выявлено только 30 заболевших COVID-19. При этом в стране проводят около 11 тысяч тестов в сутки. Количество выздоровевших значительно превышает число заболевших, также снижается число тяжелобольных. Если раньше их было около 200, то сейчас порядка 130, из них на ИВЛ находится 101 человек. Всего от коронавируса в стране умерло на сегодняшний день 202 человека."Власти Израиля считают, что это достаточное основание, чтобы постепенно откручивать гайки", — резюмировал Пашков.Некий воздух свободы уже ощутим повсюду, жизнь в стране началась: открылись парикмахерские и многие магазины. Не работают пока только крупные гипермаркеты.Однако в Израиле боятся, что ближайшие праздники (День памяти павших в войнах Израиля и День независимости) могут спровоцировать новую вспышку пандемии. Поэтому правительство приняло решение о продлении строгого карантина на эти дни.Но после праздников, уточнил Пашков, планируется постепенное открытие школ, пока только начальных классов. Это даст возможность родителям выйти на работу.Также журналист коснулся экономической ситуации в стране. Он констатировал, что 27% израильтян из-за кризиса коронавируса лишились работы. "Экономика Израиля провисает. Ситуация очень серьезная, и правительство намерено возвращать людей на рабочие места", — подчеркнул он.Пашков рассказал, что сейчас по стране идет волна митингов, и правительство не может их игнорировать. Люди требуют скорейшего освобождения от суровых карантинных норм и возвращения на работу. "Если так пойдет и дальше, к середине мая — началу июня Израиль сможет вернуться к нормальной жизни", — заключил шеф Ближневосточного бюро ВГТРК.