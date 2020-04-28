Премьер-министр Италии Джузеппе Конте озвучил плавный понедельный план выхода страны из карантина. Согласно подписанному декрету под названием Фаза 2, первые послабления начнутся в следующий понедельник, 4 мая.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте озвучил плавный понедельный план выхода страны из карантина. Согласно подписанному декрету под названием "Фаза 2", первые послабления начнутся в следующий понедельник, 4 мая. Об этом рассказала в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Италии Ася Емельянова.
Вместе с тем премьер предупредил, что все равно людям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Специальный сертификат также остается обязательным, без него нельзя выходить из дома. "Можно только в рамках своего региона навестить родителей, но без громких итальянских застолий. Разрешается пойти в парк с ребенком", — уточнила собкор.
Также 4 мая заработают рестораны, но пока только в режиме "еда на вынос". Начнутся индивидуальные тренировки профессиональных спортсменов. А похоронные церемонии должны быть закрытыми, не больше 15 человек. Маска остается обязательной во всех закрытых помещениях, исключение делается только для детей до 6 лет, сообщила Емельянова.
Через понедельник, 18 мая, откроются музеи, библиотеки и выставки. Последними, 1 июня, полноценно заработают рестораны, а также бары и салоны красоты.
Однако, как отметила собкор, Ватикан выступил с резкой критикой этого декрета сразу после того, как он был подписан. В списке премьера не оказалось открытия церквей. "Ватикан решил, что таким образом власти нарушают закон о праве вероисповедания. И, скорее всего, здесь все-таки будут сделаны поблажки", — считает Емельянова.
Что касается статистики, то количество зараженных коронавирусом и летальных исходов в Италии постепенно снижается.
На 27 апреля в стране зафиксировано в общей сложности 197 675 случаев заболевания COVID-19, умерших — 26 644 человек, выздоровевших — 64 928.
В свою очередь о возвращении Израиля к привычной жизни в эфире "60 минут" рассказал шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.
По его словам, тенденция в Израиле хорошая. За минувшую ночь выявлено только 30 заболевших COVID-19. При этом в стране проводят около 11 тысяч тестов в сутки. Количество выздоровевших значительно превышает число заболевших, также снижается число тяжелобольных. Если раньше их было около 200, то сейчас порядка 130, из них на ИВЛ находится 101 человек. Всего от коронавируса в стране умерло на сегодняшний день 202 человека.
"Власти Израиля считают, что это достаточное основание, чтобы постепенно откручивать гайки", — резюмировал Пашков.
Некий воздух свободы уже ощутим повсюду, жизнь в стране началась: открылись парикмахерские и многие магазины. Не работают пока только крупные гипермаркеты.
Однако в Израиле боятся, что ближайшие праздники (День памяти павших в войнах Израиля и День независимости) могут спровоцировать новую вспышку пандемии. Поэтому правительство приняло решение о продлении строгого карантина на эти дни.
Но после праздников, уточнил Пашков, планируется постепенное открытие школ, пока только начальных классов. Это даст возможность родителям выйти на работу.
Также журналист коснулся экономической ситуации в стране. Он констатировал, что 27% израильтян из-за кризиса коронавируса лишились работы. "Экономика Израиля провисает. Ситуация очень серьезная, и правительство намерено возвращать людей на рабочие места", — подчеркнул он.
Пашков рассказал, что сейчас по стране идет волна митингов, и правительство не может их игнорировать. Люди требуют скорейшего освобождения от суровых карантинных норм и возвращения на работу. "Если так пойдет и дальше, к середине мая — началу июня Израиль сможет вернуться к нормальной жизни", — заключил шеф Ближневосточного бюро ВГТРК.