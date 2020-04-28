Чем дольше действуют ограничительные меры в Европе, тем тяжелее удар по экономике Евросоюза. Например, в Германии предсказывают падение ВВП более чем на шесть процентов. Тем не менее, власти европейских государств не спешат открывать границы даже там, где кривая заболеваемости поползла вниз.

Чем дольше действуют ограничительные меры в Европе, тем тяжелее удар по экономике Евросоюза. Например, в Германии предсказывают падение ВВП более чем на шесть процентов. Тем не менее, власти европейских государств не спешат открывать границы даже там, где кривая заболеваемости поползла вниз.В Великобритании больше 20 тысяч умерших от вируса и еще тысячи скончались от него в домах престарелых. Бизнес пытается открыться вновь, соблюдая правила социальной дистанции. Но экономическая жизнь пока поставлена на паузу. Что делать дальше, решать уже Борису Джонсону, который выздоровел после коронавируса и вернулся на Даунинг-Стрит. А пока — жесткий карантин до 7 мая."Это не будет простое возвращение к тому, как было раньше. Будет новая реальность с новыми нормами. По словам ученых, любое смягчение ограничительных мер сейчас очень опасно", — говорит министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.42 дня взаперти сидели дети в Испании. И наконец, когда кривая заражений стабильно пошла вниз, им разрешили выходить на прогулки. Строго на час и строго около дома в сопровождении взрослого, и не больше троих детей до 14 лет на одного родителя. Это лишь первый шаг, но до второго еще далеко. В таких условиях очевидно, что об открытии европейских границ летом говорить не приходится. Максимум, на что можно рассчитывать, — отмену контроля внутри самого ЕС.Как восстанавливать туристический сектор, сегодня министры туризма 27 стран ЕС проведут видео-саммит. Слишком разные сейчас подходы. Одни вообще не хотят пускать к себе людей, другие предлагают свои ограничительные меры.Пострадавшая больше всех в Европе Италия будет закрыта до конца года. Там пока готовы лишь пойти на открытие парков, все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. А в Милане 35 километров дорог в городе переделают в пешеходные или велодорожки, закрыв для машин. Испания хочет закрыться от мира на весь летний сезон. А в Греции предложили ввести для приезжающих санитарные паспорта, куда будут вписаны данные об их здоровье. Причем все тесты нужно будет пройти за несколько дней до предполагаемой поездки на Апеннины.В Германии с этого дня обязали всех носить маски, разговоры об отпуске считают несвоевременными. "Каждый, вероятно, дважды подумает перед тем, как брать отпуск. Если кто-то все же решится, то куда ехать? Отдыха как раньше, с переполненными пляжами и ресторанами, в этом году не получится ни в Европе, ни в любой другой стране мира", — говорит министр иностранных дел Германии Хайко Маас.Не то что на море, на улицу не выйти теперь жителям многоквартирного дома в немецком Гревенброхе. Две семьи из-за несоблюдения карантина заразились вирусом, и в итоге все 117 квартир и почти полтысячи жителей изолировали от мира. Установили видеонаблюдение, у каждого входа поставили охрану. Двери закрыли. Всех обязали сдать тест, результаты которого появятся через несколько дней.