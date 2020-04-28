На полыхающие леса Забайкалья сбрасывает воду спецбортВ тушении горящих лесов Забайкалья задейстовали самолёт-амфию Бе-200ЧС. Только за один вылет он может сбросить в очаг возгорания около 12 тонн воды. Заправку проводят в аэропорту Кадала при помощи пожарных автоцистерн, передает ГТРК Чита.

В тушении горящих лесов Забайкалья задейстовали самолёт-амфию Бе-200ЧС. Только за один вылет он может сбросить в очаг возгорания около 12 тонн воды. Заправку проводят в аэропорту Кадала при помощи пожарных автоцистерн, передает ГТРК "Чита".Этот спецборт МЧС хорошо знаком местным жителям из-за тяжелого стечения обстоятельств в регионе. В этот раз условия работы стали особенно сложными. Подходящие для забора воды водоёмы крае пока еще находятся подо льдом, потому приходится заправлять самолёт с земли при помощи пожарных автоцистерн. Процедура занимает не меньше часа.Сейчас самолёт ликвидирует пожары в Читинском районе. Возгорания на станции Лесная и в районе Иван-Озера уже локализовали.МЧС напоминает, что в Забайкалье ожидается сильный ветер — до 20 м/с. В этих условиях запрещены любые открытые источники огня.