Доктор Александр Мясников, который в последнее время не сходит с телевизионных каналов, разродился новой сенсацией: по его мнению новая эпидемия, которая придет после COVID-19, убьет до 35% населения Земли. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Соловьев Live”.

Доктор Александр Мясников, который в последнее время не сходит с телевизионных каналов, разродился новой сенсацией: по его мнению новая эпидемия, которая придет после COVID-19, убьет до 35% населения Земли. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live”."Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35%. При этом самым опасным местом, где велики шансы заразиться – являются больницы", – цитирует медика РИА Новости. Сегодняшнюю же ситуацию доктор назвал шансом подготовиться к новым, более тяжелым испытаниям.Кто он – доктор Александр Мясников, в последнее время выбравший для себя амплуа нового Нострадамуса и Ванги в одном лице? Почему новая эпидемия убьет 30-35% людей, а не 44% или 68%? В 2025 или 2099 году?Александр Мясников (1953г), главный врач московской больницы №71, в середине апреля был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Сам он из известной врачебной семьи: представители этой семьи являются медиками аж с XIX века, а городе Красный Холм Тверской области существует их семейный музей.Дедушка Александра Мясников, в честь которого он назван, – Александ Мясникова (1899—1965), председатель Всероссийского общества терапевтов. В Москве есть Институт клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Мать и отец тоже были врачами.Наш Александр Мясников еще в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. Затем он становится врачом “загранки”– врачом в Анголе (с 1983 по 1989г). Поработав какое-то время в Москве, он в 1993—1996 годах работал врачом Посольства России во Франции. С 1996 года он уже в США, где окончил ординатуру. Это кстати является большим достижением, как врача, все кто понимают как устроена медицинское образование в США, знают, что получить диплом врача в США непросто.31 Мар 2020 в 10:19 PDTПосле того как “бандитские 90-е” прошли Александр Мясников возвращается в Россию: здесь заработать можно больше, чем в Соединенных Штатах. С 2000 года Мясников уже в Москве: он стал работать здесь главным врачом Американского медицинского центра, затем главным врачом организованной им Американской клиники.Тогда же начинается его карьера шоумена и медицинского журналиста на российских радио и теле каналах. Он пробует себя в качестве телеведущего, в программе “Врача вызывали?” на ТВЦ, ведет медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьёва “Полный контакт”, в 2012 – 2013 год был ведущим программы о здоровье “Скажите, доктор!” (телеканал “Раз ТВ”), делает программы для телеканала “Россия-1” по медицинской тематике.С одной стороны понятно: сейчас, когда вся информационная повестка крутится вокруг COVID-19, все с упорством которому может позавидовать любой работодатель, ищут у себя симптомы коронавируса, а потом лечат его чесноком и имбирем, телеканалам не хватает медицинских экспертов и Александра Мясников теперь можно встретить утром на всех каналах одновременно. Как говорил Шарик в мультфильме “Простоквашино”: “Вашу маму и там и тут показывают… До чего техника дошла”.21 Мар 2020 в 10:46 PDTС другой стороны, телезрителю не хотелось бы слушать “смертельные” прогнозы, сродни тем, которые дают цыганские гадалки в переходе. Не случайно наш известный актер Станислав Садальский обвини Мясников в “балабольстве”: “Знаю действительно выдающихся врачей <…> По телевизору они не выступают <…> вся жизнь у них – операции, научная работа. Мясников же всё больше становится похожим на Елену Малышеву, носится по телеканалам, бубнит про глубоко пожилой возраст и, как гадалка, дает неправильные предсказания”.