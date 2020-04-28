Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, но отказался раскрывать какие-либо детали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, но отказался раскрывать какие-либо детали.В ходе пресс-конференции в Белом доме глава американской администрации сообщил, что знает, как у него дела, но не может сейчас говорить об этом, передает ТАСС. "Я надеюсь, что у него все хорошо", — добавил Дональд Трамп. По его словам, информация появится в не столь отдаленном будущем.Как сообщалось, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Примечательно, что 12 апреля он не посетил ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Все это породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера.