Московская полиция слегка ослабила хватку после того, как наличие закрепленных за автомобилями пропусков начали фиксировать дорожные камеры. Однако контроль за движением вновь будет ужесточен.

Московская полиция слегка ослабила хватку после того, как наличие закрепленных за автомобилями пропусков начали фиксировать дорожные камеры. Однако контроль за движением вновь будет ужесточен.Об усилении контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за COVID-19 со стороны ДПС сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Причем, патрульным поручено не только проверять у водителей наличие цифровых пропусков, но и выявлять другие нарушения ПДД. Более жесткий контроль вводится как на въездах в Москву, так и в самом городе. Численность патрулей, вероятно, может быть увеличена."На въездах в город усилился контроль в том числе за злостными нарушителями ПДД, а также за нарушившими правила тонировки автомобилей", - цитирует агентство своего собеседника.Интересной статистикой ранее поделился Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Оказалось, что самой распространенной маркой автомобиля без цифрового пропуска в Москве оказался Mercedes-Benz. В топ-5 автомобилей среди нарушителей карантина также вошли Kia, Ford, Hyundai и Volkswagen.По состоянию на 10 утра, 27 апреля, на дорогах Москвы зафиксировано на 58% меньше автомобилей, чем в это же время в прошлом году. Правда, на фоне показателей прошлого понедельника количество машин увеличилось на 30 тысяч. Такие данные привод Департамент транспорта города Москвы.