Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев выявил проблему, которая не позволила российским спортсменам удачно выступить в прошедшем сезоне. По его словам, физическая подготовка тут не при чем.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев выявил проблему, которая не позволила российским спортсменам удачно выступить в прошедшем сезоне. По его словам, физическая подготовка тут не при чем."Разобрался, в чем проблема. И это не физическая подготовка. Мы много потеряли именно в технической части. Если мы приведем сервис, винтовки, патроны, парафин к наивысшему качеству, будем с норвежцами, французами и немцами на одном уровне", – цитирует Драчева "Спорт-экспресс".Напомним, что в ближайшее время состоится внеочередная отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России, на которой планируют переизбрать главу СБР.