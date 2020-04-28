Согласны на диалог в рамках договора о дружественных отношениях и сотрудничестве. Так глава чешского МИДа обозначил перспективы передачи России памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Того самого монумента, что ранее в этом месяце был демонтирован решением муниципальных властей Праги.

Согласны на диалог в рамках договора о дружественных отношениях и сотрудничестве. Так глава чешского МИДа обозначил перспективы передачи России памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Того самого монумента, что ранее в этом месяце был демонтирован решением муниципальных властей Праги.Формулировка министерства иностранных дел о "диалоге", конечно, довольно зыбкая. Но уже хоть что-то — особенно если вспомнить русофобские выпады отдельно взятых местных политиков. С другой стороны, самой по себе параноидальной русофобии — меньше, увы, не стало. И приобретает она — в том числе, весьма экзотичные формы.Вот — из свежего. Публикация иностранного агента "Радио Свобода" о том, что Москва якобы развернула некую "подозрительную активность" вокруг чиновников, которые имеют непосредственное отношение к сносу всё того же памятника. Причём аналогичную версию — сейчас вовсю раскручивают и непосредственно чешские СМИ.Тут очень кстати — комментарий Марии Захаровой: она назвала подобные статьи "фейком и очередным раздражителем в двухсторонних отношениях". А состряпан этот фейковый раздражитель — максимально топорно.Звучит, как плохой шпионский роман: "три недели назад мужчина с российским дипломатическим паспортом прибыл в аэропорт имени Вацлава Гавела. Он путешествовал с портфелем, в котором мог быть смертельный яд рицин". Знакомые уже страшные сказки про якобы русских "отравителей" в Европе. Чешский журнал "Респект" пытается раскрутить международный конспирологический скандал вокруг сноса монумента маршалу Коневу. Мол, "рука Москвы" тянется к авторам идеи, старосте района Прага-6 Коларжу и мэру Праги Гржибу — и в этой руке — вместо "новичка" теперь — рицин."Рицин известный очень растительный яд, военные его отвергли, он не работает через кожу вообще и практически не работает через лёгкие. Остаётся держать человечка за четыре руки и ноги и воткнуть ему туда укол — стоит ли пять человек держать для такого благородного дела? — я не знаю! Приводится единственный на весь мир за всю историю случай," — считает Леонид Ринк, профессор, доктор химических наук.Это когда в 78-м болгарский диссидент Георгий Марков был убит в Лондоне дробью, начинённой рицином. Считается, дело рук болгарского КГБ, хотя убийцу так и не нашли. Очень колоритный случай, потому что капсулой с токсином в Маркова тогда выстрелили из зонтика. Это что же, мэр Праги и староста Коларж потому с полицейской охраной теперь ходят, что боятся "укола зонтиком" от коварных русских?"Респект" пишет, что якобы спецагента из аэропорта забрала машина российского посольства. Издание ссылается на некие "свои источники". То есть фактов — ноль. Наши дипломаты называют всё это "примитивной провокацией"."Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка", — заявил Николай Брякин, пресс-атташе Посольства РФ в Чехии.Гржиб и Коларж — в списке, которые РВИО передало в Следственный комитет. Закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в России и за рубежом подписан недавно президентом. Если эти персонажи окажутся в России — и штраф может быть, и тюрьма. Но отправить агента с чемоданом рицина в Прагу? Они это серьёзно?"Попытка пересказа очень плохого детектива, для обывателя достаточно, ну а дальше они собственными руками могут сделать и развязку — и получается, что эти два дурака — и мэр Праги, и глава этого шестого района — могли сами себя подставить", — считает Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России.Русофобия, замешанная на шпиономании — рецепт для Запада не новый. Но очень токсичный, в том числе и для самих его авторов. Тем более, что фейк с рицином не похож на финал мнимой пражской бондианы.