28.04.2020

2020-04-28 16:55:03

Два сотрудника Росгвардии пострадали в ДТП во Владимирской области

Устанавливаются все обстоятельства аварии с участием автомобиля Росгвардии. ДТП произошло в микрорайоне Юрьевец.

По сообщению пресс-службы владимирского управления Росгвардии, в результате происшествия с участием служебного автомобиля Росгвардии пострадали двое сотрудников вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования. Сотрудниками бригады скорой помощи они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя автомобиля «Ситроен».

Напомним, что в начале апреля двое сотрудников Росгвардии также пострадали в результате ДТП, которое произошло в Струнино по вине водителя автомобиля «Фольксваген».

Фото "Подслушано автомобилистов Владимир".