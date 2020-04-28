Едут в машине три женщины. Одна за рулём и две на заднем сидении. Тут
видят голосующего мужика. Останавливаются, садят его на переднее сидение.
Едут дальше. через некоторое время дама-водительница не справляется
с управлением, съезжает с трассы и мчится прямо на бетонную стену.
Путает педали, вместо тормоза нажимает газ и стена приближается всё
стремительнее. За несколько десятков метров до стены мужик резко рвёт
ручник и машина останавливается в полуметре от гибели. Женщины начинают
наперебой восхищаться находчивостью и реакцией мужчины. Он скромно
отвечает:
- О! Пустяки! Просто я лётчик-истребитель и думал, что это рычаг катапульты
еще анекдот!