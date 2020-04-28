Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, вернулся к работе в понедельник, предупредив, что все еще слишком рано смягчать ограничительные меры, пишет Reuters.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, вернулся к работе в понедельник, предупредив, что все еще слишком рано смягчать ограничительные меры, пишет Reuters."Если мы сможем продемонстрировать такой же дух единства и решимости, какой мы все показали в последние шесть недель, то я абсолютно не сомневаюсь, что мы победим", — сказал Джонсон, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит."Я прошу вас сдержать свое нетерпение, потому что я считаю, что сейчас мы подходим к концу первой фазы этой борьбы и, несмотря на все страдания, мы почти добились успеха", — добавил он.Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением COVID-19, подорвали деловую и потребительскую активность.Джонсон сказал, что понимает опасения бизнеса и будет консультироваться с оппозиционными партиями, настаивающими на ясности в отношении выхода из ситуации. В то же время он подчеркнул, что риск сохраняется и быстрого снятия ограничений не будет."Мы также должны признать риск второго всплеска, риск утраты контроля над этим вирусом... Это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу", — предупредил премьер.Правительство, партия и научные советники Джонсона расходятся во мнениях относительно того, как и когда пятая по величине экономика мира должна начать возвращаться к работе, даже в ограниченной форме. Правительство должно пересмотреть меры социального дистанцирования 7 мая.