Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет покупать более рискованные облигации и увеличит объем своей программы покупки бондов, чтобы защитить экономику еврозоны от последствий коронавируса, прогнозируют экономисты. Об этом пишет Financial Times.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет покупать более рискованные облигации и увеличит объем своей программы покупки бондов, чтобы защитить экономику еврозоны от последствий коронавируса, прогнозируют экономисты. Об этом пишет Financial Times.В марте центробанк объявил о запуске чрезвычайной программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) на сумму 750 миллиардов евро.Ожидается, что ЕЦБ включит в программу более рискованные облигации — так называемые "падшие ангелы", которые недавно потеряли инвестиционный рейтинг, рассказали FT экономисты. Регулятор, как ожидается, также увеличит объем программы PEPP.Совет управляющих ЕЦБ обсудит параметры денежно-кредитной политики в четверг. Из-за пандемии коронавируса заседание впервые пройдет в режиме телеконференции.Хотя большинство экономистов полагают, что ЕЦБ придется расширить свою программу покупки облигаций, они отмечают, что центробанк может воздержаться от подобного шага на этой неделе.Инвесторы опасаются, что облигации Италии могут стать крупнейшим "падшим ангелом", если она потеряет свой инвестиционный кредитный рейтинг из-за беспокойства по поводу рецессии и растущего государственного долга.Ранее ЕЦБ решил принимать в залог облигации с "мусорным" рейтингом в качестве обеспечения по займам. Эта мера не будет касаться бумаг, по которым снижение рейтинга произошло после 7 апреля.