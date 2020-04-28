Стоимость жилья на вторичном рынке начала снижаться впервые с осени 2017 года, заявил директор федеральной компании Этажи Ильдар Хусаинов. На рынке наступил перелом, цены падают в среднем на 0,1-0,2% в неделю.

Стоимость жилья на вторичном рынке начала снижаться впервые с осени 2017 года, заявил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. На рынке наступил перелом, цены падают в среднем на 0,1-0,2% в неделю.Статистика охватывает Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самару, Ростов-на-Дону, Уфу, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень и Омск.На фоне ограничительных мер, снижения покупательской способности и спроса владельцы вторичной недвижимости готовы существенно снижать цены. Большинство сделок проходят с существенной скидкой к изначально заявленной стоимости, отметил Хусаинов. Участились случаи, когда жилье продают со скидкой до 25-30% (трехкомнатные квартиры). Скидки в цене на одно- и двухкомнатные квартиры составляют 10-15%.Чем дольше продлятся ограничительные меры, тем сильнее снизится стоимость недвижимости.Цены на вторичную недвижимость упадут до конца года на 5-15%, а с учетом развития пандемии коронавируса, падения цен на нефть и снижения ключевой ставки ЦБ — еще на 15%.