Ретейлер Esprit объявил о том, что закроет свои 56 магазинов в Азии и сворачивает бизнес на территории материкового Китая, стремясь максимально сократить расходы.

Ретейлер Esprit, азиатская штаб-квартира которого расположена в Гонконге, объявил о том, что закроет свои 56 магазинов в регионе и заморозит бизнес на территории материкового Китая. Таким образом мировой производитель и дистрибьютор разнообразных товаров хочет максимально сократить расходы.Немецкий филиал компании еще в марте обратился к властям Германии за помощью: над подразделением нависла угроза банкротства, уже вылившаяся в судебное разбирательство.Что касается Азии, то компания указывает на резкое падение доходов на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ряд регионов жесткие ограничения не затронули, спрос на товары компании рухнул. В этом регионе у Esprit есть магазины в Сингапуре, Малайзии, Тайване, Гонконге и Макао. Все они, по информации Financial Times, будут закрыты до конца финансового года. Что же касается торговых точек на территории материкового Китая, то в Esprit заявили, что “сворачивают” этот бизнес.При этом как следует из сообщения, обнародованного на бирже Гонконга, компания продолжит “оптовый и лицензионный бизнес”, сконцентрировавшись на европейским рынке.