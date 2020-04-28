Утром 28 апреля на улице Раевского в Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай. Согласно предварительной версии, водитель фуры при повороте не уступил дорогу другому транспорту. В ..

Утром 28 апреля на улице Раевского в Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай. Согласно предварительной версии, водитель фуры при повороте не уступил дорогу другому транспорту.В результате пострадали водитель и пассажир трамвая. По другим данным, травмы получили 11 человек: два водителя и девять пассажиров, сообщает "Интерфакс". В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.