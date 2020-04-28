Национальный проект Наука остается приоритетным, несмотря на трудности, с которыми столкнулись научные организации и институты в период пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Национальный проект "Наука" остается приоритетным, несмотря на трудности, с которыми столкнулись научные организации и институты в период пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Глава ведомства отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация "внесла свои коррективы" и "на передовой" оказались другие, более злободневные проблемы."Но это не означает, что национальный проект "Наука" перестал быть приоритетом. Это не означает мы – министерство, научные организации, университеты, вузы, Российская академия наук – об этом забыли, – подчеркнул Фальков. – Конечно, нет. Все те мероприятия, которые запланированы в рамках национального проекта "Наука" (...) так или иначе реализуются".Глава Минобрнауки отметил, что часть исследований в рамках нацпроекта "пусть не напрямую, может быть, косвенно, касаются той ситуации, с которой мы сегодня столкнулись, – например, биологической безопасности".Среди трудностей, с которыми столкнулись научные учреждения, министр назвал снижение внебюджетных доходов научных организация."Мы такую работу, достаточно серьезную, ведем по всем научным организациям, оцениваем последствия от того, сколько же потеряют наши научные организации", – сказал Фальков.Также, по его словам, научные учреждения опасаются снижения объемов государственного задания."Понятно, что раз отменились или перенесены экспедиции с учетом того, что большинство лабораторий вынуждены остановить свою работу, то у многих возник вопрос: как быть с объемом государственного задания? – отметил министр. – Мы договорились, что корректировки в сторону снижения объема государственного задания не будет".Помимо этого "всех беспокоят риски по исполнению взятых обязательств – речь идет о конкурсах, грантах и так далее", добавил глава ведомства."Это внебюджетное финансирование, связанное с участием в грантах, это и приезд ученых из-за рубежа. Здесь мы либо с фондами соответствующими переговоры ведем и находим понимание и поддержку, либо то, что касается министерства – мы сдвинули все наши конкурсы и пересматриваем условия по соответствующим обязательствам", – рассказал Фальков.На вопрос о том, все ли научные организации переживут кризис, не последует ли за ним волна сокращений среди ученых и оптимизации институтов, Фальков ответил: "Нет, мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, и этого точно не будет".15 января 2020 года, оглашая Послание Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин назвал выполнение нацпроектов приоритетом и отметил, что их реализация требует нового качества исполнения.