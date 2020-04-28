Национальный проект Наука остается приоритетным, несмотря на трудности, с которыми столкнулись научные организации и институты в период пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Национальный проект "Наука" остается приоритетным, несмотря на трудности, с которыми столкнулись научные организации и институты в период пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Глава ведомства отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация "внесла свои коррективы" и "на передовой" оказались другие, более злободневные проблемы.
"Но это не означает, что национальный проект "Наука" перестал быть приоритетом. Это не означает мы – министерство, научные организации, университеты, вузы, Российская академия наук – об этом забыли, – подчеркнул Фальков. – Конечно, нет. Все те мероприятия, которые запланированы в рамках национального проекта "Наука" (...) так или иначе реализуются".
Глава Минобрнауки отметил, что часть исследований в рамках нацпроекта "пусть не напрямую, может быть, косвенно, касаются той ситуации, с которой мы сегодня столкнулись, – например, биологической безопасности".
Среди трудностей, с которыми столкнулись научные учреждения, министр назвал снижение внебюджетных доходов научных организация.
"Мы такую работу, достаточно серьезную, ведем по всем научным организациям, оцениваем последствия от того, сколько же потеряют наши научные организации", – сказал Фальков.
Также, по его словам, научные учреждения опасаются снижения объемов государственного задания.
"Понятно, что раз отменились или перенесены экспедиции с учетом того, что большинство лабораторий вынуждены остановить свою работу, то у многих возник вопрос: как быть с объемом государственного задания? – отметил министр. – Мы договорились, что корректировки в сторону снижения объема государственного задания не будет".
Помимо этого "всех беспокоят риски по исполнению взятых обязательств – речь идет о конкурсах, грантах и так далее", добавил глава ведомства.
"Это внебюджетное финансирование, связанное с участием в грантах, это и приезд ученых из-за рубежа. Здесь мы либо с фондами соответствующими переговоры ведем и находим понимание и поддержку, либо то, что касается министерства – мы сдвинули все наши конкурсы и пересматриваем условия по соответствующим обязательствам", – рассказал Фальков.
На вопрос о том, все ли научные организации переживут кризис, не последует ли за ним волна сокращений среди ученых и оптимизации институтов, Фальков ответил: "Нет, мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, и этого точно не будет".
15 января 2020 года, оглашая Послание Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин назвал выполнение нацпроектов приоритетом и отметил, что их реализация требует нового качества исполнения.