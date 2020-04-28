Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя."Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной. Несмотря на тяжелое бремя ответственности, мы принимаем волю народа и делегируемый им мандат", — заявил он в видеообращении к нации, передает ТАСС.Фельдмаршал также пообещал, что Ливийская национальная армия будет работать над формированием гражданских государственных институтов."Люди должны быть хозяевами своей судьбы и выбирать свое будущее путем демократии", — подчеркнул он, указав, что его цель — защита воли ливийцев.После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране установилось двоевластие: на востоке правит парламент и Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром, на западе, в столице Триполи, — поддерживаемое ООН Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.Правительство национального согласия было создано в Ливии в 2015 году по итогам проведенных в марокканском городе Схират межливийских переговоров, напоминает РИА Новости. Документ должен был способствовать политическому урегулированию в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь.