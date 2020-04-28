Организаторы этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании приняли решение о проведении гонок на трассе в Сильверстоуне без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный Twitter автодрома.
Организаторы этапа "Формулы-1" Гран-при Великобритании приняли решение о проведении гонок на трассе в Сильверстоуне без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный Twitter автодрома.
В опубликованном заявлении говорится, что все билеты, которые были проданы на соревнования, будут действительны на следующий год. Если же болельщики не захотят ждать 2021 года, им вернут деньги.
Напомним, что Гран-при Великобритании должен пройти с 17 по 19 июля.