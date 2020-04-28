Организаторы этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании приняли решение о проведении гонок на трассе в Сильверстоуне без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный Twitter автодрома.

Организаторы этапа "Формулы-1" Гран-при Великобритании приняли решение о проведении гонок на трассе в Сильверстоуне без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный Twitter автодрома.В опубликованном заявлении говорится, что все билеты, которые были проданы на соревнования, будут действительны на следующий год. Если же болельщики не захотят ждать 2021 года, им вернут деньги.Напомним, что Гран-при Великобритании должен пройти с 17 по 19 июля.