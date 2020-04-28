Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги Металлург (Магнитогорск) Сергей Мозякин даст ответ по поводу продолжения профессиональной карьеры после 30 апреля. Ранее Магнитка предложила хоккеисту контракт на сумму 60 миллионов рублей в год.

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" (Магнитогорск) Сергей Мозякин даст ответ по поводу продолжения профессиональной карьеры после 30 апреля. Ранее "Магнитка" предложила хоккеисту контракт на сумму 60 миллионов рублей в год."Сергей Паремузов (агент игрока – прим. ред.) сообщил мне, что они возьмут паузу до 30 апреля. После этого времени они дадут нам ответ", – приводит слова первого вице-президента "Металлурга" Сергея Ласькова ТАСС.Напомним, что 39-летний Мозякин выступает за магнитогорский клуб с 2011 года. Его соглашение с клубом завершается 30 апреля 2020 года. Ранее хоккеист получал в "Металлурге" 180 миллионов рублей за сезон.