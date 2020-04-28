В условиях пандемии коронавируса команда Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина приняла решение о переходе на удаленный режим работы. Но это не означает, что событие не состоится — представители конкурса отметили: все идет по плану.

В условиях пандемии коронавируса команда Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина приняла решение о переходе на удаленный режим работы. Но это не означает, что событие не состоится — представители конкурса отметили: все идет по плану.Экспертная группа уже просмотрела более пяти тысяч фотографий на их соответствие требованиям конкурса. Они подготовлены к старту работы международного жюри. Мастера фотографии и арт-галеристы из России, Франции, Италии, США, Японии и Индии приступят к выбору лучших в конце апреля. По итогам жюри сформирует шорт-лист, который будет анонсирован 16 июня на сайте конкурса. Вся работа будет проходить в онлайн-формате.Интернет-аудитория в начале июля сможет определить лучшую фотографию из вошедших в шорт-лист. В дополнение к профессиональному мнению будет добавлено решение народного жюри. Победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят в сентябре, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".Кроме того, организаторы мероприятия продолжают проводить переговоры с международными партнерами. Готовится мировое турне лауреатов нового года, чтобы зрители во многих странах мира увидели все самое лучшее, имеющееся в мире молодой фотографии, узнали новые имена авторов работ, оценили их талант и мастерство.Ранее сообщалось, что на конкурс Стенина подали заявки фотографы из 75 стран. Впервые в их числе оказались участники из Боснии и Герцеговины, Гватемалы, Ирландии, Монголии и других государств.