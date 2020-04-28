Федеральная резервная система снова сокращает программу количественного смягчения. Изначально, когда американский регулятор объявил о безлимитном QE, покупки трежерис составляли $75 миллиардов в день, затем объем был сокращен до $60 миллиардов. Три недели назад ФРС объявила о снижении его до $50 миллиардов, а затем до $30 миллиардов, $15 миллиардов и теперь всего $10 миллиардов в день.

Федеральная резервная система снова сокращает программу количественного смягчения. Изначально, когда американский регулятор объявил о безлимитном QE, покупки трежерис составляли $75 миллиардов в день, затем объем был сокращен до $60 миллиардов. Три недели назад ФРС объявила о снижении его до $50 миллиардов, а затем до $30 миллиардов, $15 миллиардов и теперь всего $10 миллиардов в день.Кроме того, Федрезерв на этой неделе снизит объем покупок ипотечных бумаг (MBS) в среднем с $15 миллиардов до $8 миллиардов в день.Итого, за неделю ФРС купит бумаг в рамках QE на $90 миллиардов, что ниже по сравнению со $125 миллиардами неделей ранее, однако все еще значительно больше, чем покупки в рамках программы до наступления нынешнего кризиса.Более того, всего за неделю Федрезерв купит больше бумаги, чем когда-либо покупал за месяц, опять же, если речь идет о периоде до наступления кризиса, вызванного распространением коронавируса.По состоянию на 22 апреля, баланс ФРС составил рекордные $6,57 триллиона, что на $205 миллиардов больше, чем на предыдущей неделе и на $2,664 триллиона больше, чем годом ранее. Это просто фантастические цифры, которые в теории должны означать колоссальное обесценение доллара.Напомним, в середине марта финансовая система оказалась на грани краха, долговые рынки перестали функционировать, и ФРС ничего не оставалось, как включить печатный станок на полную мощность и буквально залить пожар деньгами.Сейчас ситуация более менее стабилизировалась, и решения регулятора по сокращению объема покупок выглядят вполне логично.