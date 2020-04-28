Доходы Газпрома значительно снижаются в 2020 г. из-за сокращения поставок газа, заявил зампред правления Газпрома Виталий Маркелов.

Доходы "Газпрома" значительно снижаются в 2020 г. из-за сокращения поставок газа, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.Этот год стал достаточно сложным для компании​​​, произойдет значительное сокращение доходов, отметил Маркелов, сообщает РИА Новости.Между тем прибыль "Газпрома" по МСФО может составить в 2019 г. почти $21,4 млрд. Выручка снизится до $126 млрд со $132 млрд в 2018 г., полагает компания.Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ снизилась в 2019 г. на 30,3% в годовом выражении до 651,124 млрд руб. Выручка (за минусом НДС, акцизов и обязательных платежей) сократилась на 8,1% до 4,76 трлн руб."Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 г. Компания внедряет новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. В 2020 г. "Газпром" намерен направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 г. — 40%, в 2022 г. — 50%.В феврале в презентации ко Дню инвестора "Газпром" указал оценку чистой прибыли по МСФО в 2019 г. — $21,4 млрд (в 2018 г. — $23,3 млрд). Годовая отчетность по МСФО пока не вышла.