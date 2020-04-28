Доходы Газпрома значительно снижаются в 2020 г. из-за сокращения поставок газа, заявил зампред правления Газпрома Виталий Маркелов.
Доходы "Газпрома" значительно снижаются в 2020 г. из-за сокращения поставок газа, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
Этот год стал достаточно сложным для компании, произойдет значительное сокращение доходов, отметил Маркелов, сообщает РИА Новости.
Между тем прибыль "Газпрома" по МСФО может составить в 2019 г. почти $21,4 млрд. Выручка снизится до $126 млрд со $132 млрд в 2018 г., полагает компания.
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ снизилась в 2019 г. на 30,3% в годовом выражении до 651,124 млрд руб. Выручка (за минусом НДС, акцизов и обязательных платежей) сократилась на 8,1% до 4,76 трлн руб.
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 г. Компания внедряет новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. В 2020 г. "Газпром" намерен направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 г. — 40%, в 2022 г. — 50%.
В феврале в презентации ко Дню инвестора "Газпром" указал оценку чистой прибыли по МСФО в 2019 г. — $21,4 млрд (в 2018 г. — $23,3 млрд). Годовая отчетность по МСФО пока не вышла.