По оценке главы Сбербанка Германа Грефа, комиссионный доход банков в 2020 году может сократиться на 50%.

По оценке главы Сбербанка Германа Грефа, комиссионный доход банков в 2020 году может сократиться на 50%."Это примерно в деньгах 150-200 млрд рублей", — заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 1". Доход упадет из-за снижения активности бизнеса и населения, которые сократили расчеты через банки в условиях пандемии.Некоторым российским банкам к концу года может потребоваться помощь, но речь не идет о Сбербанке. Даже при сокращении ВВП России на 15% Сбербанк сохранит прибыль и не обратится за государственной поддержкой, считает Греф.Сбербанк просчитал три сценария. Стрессовый сценарий предполагает падение цен на нефть до $10 за баррель и даже до нуля, а затем восстановление к концу года до $20-25 за баррель. В этом случае ВВП России упадет на 15%, но Сбербанк сохранит прибыль.МВФ прогнозирует снижение ВВП России на 5,5% в 2020 году. Сбербанк считает такой прогноз своим базовым сценарием. При таком сценарии вообще не следует обсуждать какие-то драматические последствия, подчеркнул глава Сбербанка. По третьему сценарию банкам ничего не угрожает. Но к концу года целому ряду банков потребуется помощь, однако это не касается Сбербанка, заключил Греф.Российские банки в 2020 году останутся прибыльными, сообщила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина, который транслировал ТК "Россия 24".По ее словам, снизятся комиссионный и процентный доходы, "но такого удара по процентной марже, как было в 2014-2015 годах, быть не может".Набиуллина напомнила, что в кризис 2014-2015 годов ЦБ резко повышал ключевую ставку, росли процентные ставки, а сейчас ключевая ставка стабильная, и возможно ее понижение. Пандемия повлияет на доходы банков, но незначительно. "Влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль", — отметила Набиуллина. По ее данным, кредитование в экономике по итогам года вырастет.В прошлом году банки заработали в очередной раз рекордную прибыль, и Банк России в условиях пандемии рекомендует банкам не выплачивать дивиденды: эта прибыль может стать источником капитализации банков.Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб. Вклады населения в банках за 2019 год выросли на 9,9% и составили 30,549 триллиона руб.