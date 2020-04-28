Илон Маск попросил сотрудников завода Tesla, располагающегося в штате Калифорния, вернуться на работу и возобновить производство. Это вызвало негативную реакцию у местных властей

Илон Маск попросил сотрудников завода Tesla вернуться на работу и возобновить производство на автомобильном заводе компании во Фримонте, сообщает CNBC. Это вызвало негативную реакцию у местных властей, так как карантин в штате длится как минимум до 3 мая – и еще может быть продлен.Во Фримонте меры, направленные на самоизоляцию граждан, еще не были ослаблены. Ожидается, что к 3 мая государственные и местные власти предоставят жителям и предприятиям обновленную информацию о том, будут ли эти приказы о соблюдении карантина продлены, смягчены или полностью отменены.Меры предписывают остановку работы всех предприятий, не обеспечивающих жизнеспособность городов. К таковым относится и завод Tesla, который должен был приостановить производство транспортных средств 19 марта. На заводе во Фримонте выпускаются автомобили Tesla Model 3, Model S, Model X и Model Y.Но компания сопротивлялась и продолжала производить автомобили еще пять дней, в то время как ее юристы спорили с местными властями о том, что их следует отнести к категории важнейших предприятий, работу которых нельзя приостанавливать. Если бы Tesla смогла доказать, что выпуск электрокаров относится к "национальной критической инфраструктуре", то завод мог бы продолжать работать с несколькими введенными протоколами безопасности для защиты рабочих.Однако команде Илона Маска это не удалось – деятельность Tesla все равно пришлось остановить. Главный санитарный врач округа Эрика Пэн заявила, что работа на заводе может быть опасной для жизни во время эпидемии.Безусловно, уступить под давлением властей штата Калифорния, требующих изолировать сотрудников предприятий, Tesla пришлось совсем не вовремя: компания как раз начала наращивать производство своего внедорожника Model Y. Ранее Маск заявлял, что спрос на эту модель будет гораздо выше, чем на все остальные автомобили Tesla.При этом ранее в Twitter Илон Маск подчеркнул, что завод, запущенный компанией в Китае, работает в нормальном режиме. Как сообщил агентству Reuters представитель Tesla в Шанхае, производственная мощность на китайском заводе превысила докоронавирусный уровень, и с 6 марта более 91% работников вернулись на работу.Однако начало производства Model Y в Шанхае намечено только на 2021 год. Компания планирует расширить производственные мощности на китайском заводе. В первую очередь это касается выпуска комплектующих.С марта Tesla перевела многих сотрудников на работу из дома, отправила в неоплачиваемый отпуск других сотрудников и урезала им зарплату, остановив при этом работу подрядчиков. Контрактные работники в настоящее время либо не имеют работы, либо имеют право найти другие работы через свои кадровые агентства.Три сотрудника, которые работают на заводе во Фримонте и были отправлены в неоплачиваемый отпуск, поделились с CNBC внутренними сообщениями, отправленными им в пятницу и в выходные дни. Эти люди попросили сохранить анонимность, так как им не разрешили давать интервью для прессы. Tesla оповестила сотрудников о намерении возобновить производство на своих предприятиях 4 мая. А некоторым работникам цехов покраски и штамповки предложено вернуться на свои места уже 29 апреля. Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.По состоянию на 26 апреля округ Аламида сообщил в общей сложности о 1468 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, при этом по округу 52 человека погибли от нового коронавируса. По оценкам 98 из подтвержденных случаев произошли в Фримонте.Работники Tesla приезжают на работу со всей территории округа и соседних районов. По их словам, большинству сотрудников производства приходится выполнять физические задачи в непосредственной близости от мест потенциального заражения, при этом для мытья рук остается мало времени.