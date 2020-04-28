Режим самоизоляции в Москве по состоянию на утро 27 апреля соблюдает примерно половина жителей. Как следует из индекса самоизоляции Яндекса, на 9 утра понедельника он составляет 3,2 по 5-балльной шкале (максимальный показатель изоляции), что означает: на улице есть люди.

Режим самоизоляции в Москве по состоянию на утро 27 апреля соблюдает примерно половина жителей. Как следует из индекса самоизоляции "Яндекса", на 9 утра понедельника он составляет 3,2 по 5-балльной шкале (максимальный показатель изоляции), что означает: на улице есть люди.Накануне, в воскресенье, в это же время показатель был 4,2, а на минувшей неделе в это же время он составлял 3,3.Что касается Подмосковья, то наиболее высокий уровень городской активности на 9 утра понедельника зафиксирован в Котельниках, Ступино и Дубне (по 2,6), а также в Видном, Дзержинском, Ногинске, Солнечногорске и Клину (по 2,7).в Котельниках (2,6), Дубне (2,6), Видном (2,7), Дзержинском (2,7), Ступино (2,6), Ногинске (2,7), Солнечногорске (2,7) и Клину (2,7).Средний показатель режима самоизоляции по Московской области зафиксирован в Железнодорожном (3,7), Королеве и Лобне (по 3,6).С целью предотвращения распространения коронавируса в столичном регионе с 15 апреля для передвижения по столице и Подмосковью на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск. Жителей также призывают не выходить из дома без особой необходимости.