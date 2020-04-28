Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время может лишиться своего поста. Срок его нынешнего контракта завершается в конце сезона-2019/20. Армейское руководство не планирует продлевать соглашение с 42-летним белорусским специалистом.

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время может лишиться своего поста. Срок его нынешнего контракта завершается в конце сезона-2019/20. Армейское руководство не планирует продлевать соглашение с 42-летним белорусским специалистом.По информации Telegram-канала "Ложа прессы", красно-синие заняты поиском нового главного тренера для команды. Однако пока ясности с кандидатурой на этот пост нет. Отмечается, что уход Гончаренко не связан с приходом новых владельцев клуба.Белорусский специалист возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. За это время он дважды становился серебряным призером чемпионата страны. Кроме того, под его руководством армейцы выиграли Суперкубок России.