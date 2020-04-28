Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что старт сезона 2020 года, отложенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в начале июля.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что старт сезона 2020 года, отложенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в начале июля."Мы все больше уверены, что сезон начнется летом, – приводит слова Кэри ТАСС. – Мы планируем начать сезон в Европе гонками в июле, августе и начале сентября, а первая гонка пройдет 3-5 июля в Австрии. В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки не только в Европе, но и в Азии и Южной и Северной Америке, а завершится сезон, в который войдут 15-18 гонок, в Абу-Даби".Изначально был перенесен Гран-при Китая, в котором зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную коронавирусном нового типа. Затем не состоялась первая гонка сезона – Гран-при Австралии.После чего организаторы соревнования объявили об отмене этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Монако, а также о переносе гонок в Испании и Нидерландах. Позже о переносе гонок на неопределенный срок сообщили в Азербайджане, Канаде и Франции.На сегодняшний день количество заразившихся COVID-19 в мире превысило три миллиона человек, из которых 209 тысяч скончались.