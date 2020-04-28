Израильский стартап Corsight AI, специализирующийся на технологиях распознавания лиц, привлек инвестиции от канадского венчурного фонда Awz Ventures в размере 5 млн долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Средства планируют направить на маркетинг и дальнейшие разработки.

Израильский стартап Corsight AI, специализирующийся на технологиях распознавания лиц, привлек инвестиции от канадского венчурного фонда Awz Ventures в размере 5 млн долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Средства планируют направить на маркетинг и дальнейшие разработки.Одна из особенностей разработанной Corsight AI технологии — способность алгоритма распознавать лица, даже скрытые масками, а также защитными очками или щитками. Созданная стартапом система может, например, выявлять инфицированных, обязавшихся соблюдать карантин, но вышедших на улицу маске. Утверждается, что для распознавания достаточно, чтобы было видно 50% поверхности лица.Кроме того, решение Corsight AI способно, проанализировав записи с видеокамер в офисе, сгенерировать отчет о контактах кого-либо из сотрудников с подтвержденной инфекцией. В компании говорят, что ее системы уже работают по всему миру — в европейских аэропортах и больницах, на улицах городов Азии, в полицейских участках в Южной Америке, а также в шахтах и банках в Азии.При этом сама компания основана недавно — в конце 2019-го — и пока имеет в штате всего 15 сотрудников. Она является дочерним предприятием Cortica Group, разрабатывающей различные технологии на основе искусственного интеллекта и к настоящему моменту привлекшей у инвесторов более 70 млн долларов.В прошлом месяце, напоминает издание, китайская Hanwang Technology объявила, что разработала алгоритм для распознавания лиц в масках. Он особенно актуален в период эпидемии коронавируса в Китае, где власти уже несколько лет экспериментируют с автоматизированными системами социального контроля, основанными на анализе данных с камер наблюдения.В России технология, позволяющая распознавать частично (на 40%) закрытые масками или платками лица, тоже есть. По крайней мере, об этом заявляли ТАСС в компании Ntechlab, являющейся одним из поставщиков запущенной в Москве в начале этого года общегородской системы распознавания лиц, способной работать в режиме реального времени. Однако задействован ли в этой системе именно игнорирующий маски алгоритм распознавания лиц от Ntechlab — неясно. Официально (через сайт госзакупок) известно лишь о приобретении городом у компании модуля-детектора — алгоритма, выявляющего лица в видеопотоке, факт сделки "Ведомостям" в январе подтвердили обе стороны.