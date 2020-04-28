Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.

Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля. Помимо прочего кабмин принял все необходимые решения по реализации второго пакета мер поддержки. Это прежде всего помощь бизнесу в наиболее пострадавших от пандемии отраслях и поддержка людей, оставшихся без доходов.На меры по поддержке бизнеса выделены сотни миллиардов рублей. И правительство уже ждет от регионов результатов. Ведь малые и средние предприятия — это миллионы рабочих мест. Их сохранение — главная задача."Средства компаниям будут предоставляться из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%. Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для тех же граждан, кто, к сожалению, потерял место работы с 1 марта, предусмотрено увеличенное пособие по безработице. И дополнительные средства на несовершеннолетних детей — по 3 тысячи рублей ежемесячно", — проинформировал общественность Мишустин.Предприятиям из наиболее пострадавших отраслей сейчас важна любая помощь. В этом барбершопе не было посетителей уже почти месяц. Но владелец просчитал, как можно все же остаться на плаву."Если нам город поможет отсрочкой основного платежа — этого будет достаточно чтобы мы возобновили работу, когда ситуация нормализуется", — говорит Михаил Чегуров, индивидуальный предприниматель.Когда нет дохода, платеж за помещение — тяжелое бремя. В этот московский мини-отель постояльцы не заезжали с середины марта. Но недавно пришло извещение от городских властей — ближайшие три месяца аренду можно не платить."Для это меня существенная помощь, потому что платежи за аренду составляют треть от затратной части", — поясняет Илья Тонин, владелец отеля.Системообразующие предприятия — в этом списке уже больше тысячи компаний — получат кредиты на сохранение занятости. Трудный период экономика должна пройти с минимальными потерями. Государство же, там, где это возможно, снимает административные барьеры."Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом". Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц. Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней", — сообщил премьер-министр.В каждом регионе должна быть своя система поддержки предприятий — с учетом местной специфики. Бизнесмен сейчас должен думать о спасении своего дела, а не о бюрократических процедурах."Мы работаем в режиме автоматического переноса всех платежей и необходимость подтверждения документов сведена к минимуму и в большинстве случаев вообще не требуется", — рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.Глава правительства требует, чтобы адресная помощь как можно быстрее доходила до тех, кто в ней нуждается. Особое внимание врачам, на которых сейчас лежит колоссальная нагрузка."Освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые сейчас помогают людям бороться с новой инфекцией. Это дополнительные 80 тысяч рублей в месяц врачам, 50 тысяч рублей — среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тысяч — младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи. Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам", — распорядился Мишустин.Также сегодня 6 миллиардов рублей правительство по поручению президента выделило, чтобы субсидировать снижение ипотечной ставки до 6,5% в год. Мера должна помочь семьям получить жилье, а строительным компаниям продолжить работу даже в эти непростые времена.Поддержка бизнеса — это в условиях эпидемии постоянный непрекращающийся процесс. В правительстве сегодня анонсировали уже третий по счету антикризисный пакет мер. Его задачей будет восстановление нормального ритма работы экономики. Все предложения должны поступить из Минэкономразвития в Дом правительства 30 апреля.