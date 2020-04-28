В Русском географическом обществе рассказали детали операции по обнаружению теплохода Армения, потопленного гитлеровцами почти 80 лет назад. По разным подсчетам, на борту судна тогда находилось от 5 до 8 тысяч беженцев и раненых. Гибель Армении стала одной из самых масштабных трагедий на море в истории.

В Русском географическом обществе рассказали детали операции по обнаружению теплохода "Армения", потопленного гитлеровцами почти 80 лет назад. По разным подсчетам, на борту судна тогда находилось от 5 до 8 тысяч беженцев и раненых. Гибель "Армении" стала одной из самых масштабных трагедий на море в истории.Судьбу затонувшего советского теплохода еще предстоит решить: либо будет масштабная операция по его подъему, либо судно останется на дне Черного моря как огромная братская могила.Во всей красе теплоход "Армения" можно увидеть на кадрах из приключенческого фильма "Сокровища погибшего корабля ", снятого в 1935 году режиссером Владимиром Брауном. До страшной трагедии остается шесть лет."Армению" спустили на воду в 1928 в Ленинграде, с началом войны ее спешно переоборудовали под санитарное судно. Вместо кают — операционные. В Севастополе на "Армению" 6 ноября 1941 года грузят раненых, медиков, жителей города и пионеров из лагеря "Артек". Дальше санитарное судно идет в Ялту и там тоже принимает пассажиров.Конечно, "Армения", перегружена — люди умоляли взять их с собой. Судно, рассчитанное на тысячу человек, берет на борт от пяти до восьми тысяч. На теплоходе — красный крест, но немецкие летчики бомбят его. Судно идет ко дну."Армению" искали много лет, но координаты гибели в официальных источниках были указаны неточно. Судно, направлявшееся из Ялты в Туапсе, погибло в 20 милях от Ялты. В этом месте Черное море очень глубокое — полторы тысячи метров, поэтому поиски были затруднены.Прочесывали квадрат за квадратом, обнаружили магнитную аномалию, потом гидролокатор определил что на дне что-то крупное. И вот затонувший объект исследует телеуправляемый необитаемый подводный аппарат.Робот-водолаз показал, что надстройка затонувшего суда очень длинная, две трети длины судна, а это как раз параметры "Армении". Обшивка не пострадала от ударов торпед, все говорит о том, что теплоход бомбили. Кроме того, нашли рынду — корабельный колокол с надписью "Армения".Гибель "Армении" стала величайшей трагедией нашего флота, до этого ни в одной битве, ни при каких бомбардировках одномоментно не погибало столько людей — раненых, медиков, стариков и детей.