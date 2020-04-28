На Камчатке отмечают резкий прирост числа заболевших. Власти вводят новые ограничения. А в многопрофильном медцентре, который строится в регионе развернули дополнительные койки для больных.

На Камчатке отмечают резкий прирост числа заболевших. Власти вводят новые ограничения. А в многопрофильном медцентре, который строится в регионе развернули дополнительные койки для больных.На данный момент на Камчатке официально подтверждены 195 случаев заражения коронавирусом. Накануне прирост составил 85 пациентов. Власти региона связывают такой резкий скачок с проведением полного тестирования у строителей, задействованных в возведении многофункционального центра в Петропавловске.Раннее там у 28 человек подтвердился диагноз. Строительство медицинского учреждения началось 20 марта, в работах задействовано свыше 1000 человек. Именно эта стройка и стала очагом инфекции на полуострове. В связи с этим, на базе военного госпиталя развернули 100 дополнительных коек для больных коронавирусом. Сейчас там находится 89 человек.Таким образом, на территории Петропавловска-Камчатского на данный момент 4 медицинских учреждения принимают пациентов с COVID-19. Накануне врио губернатора Камчатского края объявил, что в случае необходимости коечный фонд готовы увеличить до более, чем 600 мест. Что касается ограничительных мер — в минувшую пятницу на территории региона ввели масочный режим. Теперь, находясь в общественных местах — магазинах, в транспорте, аптечных пунктах обязательно надо использовать средства индивидуальной защиты.Буквально вчера наша съемочная группа провела рейд по общественным местам — пока требование выполняют не все. Еще одна мера — отмена льготных проездных для поездок на общественном транспорте. Информация о заболевших обновляется ежедневно после заседания оперативного штаба. На сегодня пока официальных заявлений больше не было. Мы продолжаем следить за новостями.