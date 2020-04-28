20 из 50 - столько штатов США сняли к этому дню различные ограничения, введенные из-за коронавируса. В основном это штаты на юге, где сотни тысяч американцев уже устремились на пляжи. Пока отдыхающие ловят волны, медики предупреждают о второй волне эпидемии. Почему к вирусологам прислушиваются не все губернаторы? Как на самовольное ослабление режима реагирует Трамп?

20 из 50 — столько штатов США сняли к этому дню различные ограничения, введенные из-за коронавируса. В основном это штаты на юге, где сотни тысяч американцев уже устремились на пляжи. Пока отдыхающие ловят волны, медики предупреждают о второй волне эпидемии. Почему к вирусологам прислушиваются не все губернаторы? Как на самовольное ослабление режима реагирует Трамп?На пляжах Калифорнии яблоку негде упасть. Температура воздуха перевалила за тридцать градусов, и толпы устремились к воде снимать "карантинную усталость" — есть теперь такой термин.Ослабление ограничений самоизоляции и теплая погода привели к тому, что тысячи людей заполонили пляжи Калифорнии. Владельцы утверждают, что будут заставлять посетителей соблюдать дистанцию. Судя по видео, опубликованным в Сети, непонятно, как это вообще возможно осуществить. Скорее всего, с тем же нулевым успехом, что в маникюрных и массажных салонах, фитнесах и кинотеатрах Джорджии, против воли Белого дома и многих своих же земляков.В Мичигане и рестораны, и гимнастические залы пока под запретом, зато снова можно играть в гольф. "Я рад, что она это разрешила. Люди должны выйти и подышать свежим воздухом", — отметил участник гольф-клуба. Она — это губернатор Гретхен Уитмер, которую протестующие, осаждавшие местный Капитолий, продавили на ряд послаблений. Митингующих подначивал Трамп, требуя в Twitter освободить Мичиган.В США на сегодня число зараженных коронавирусом близится к отметке в миллион."Мне кажется, важно помнить о том, что в США больше случаев заболевания вирусом, чем в любой другой стране по всему миру. Ни одна страна пока еще не объявляла о таких масштабных мерах по возвращению к обычной жизни, как у нас", — прокомментировал представитель Университета Джонса Хопкинса Том Инглсби.Вторая волна, которая может оказаться даже страшнее первой, вот что пугает специалистов.Полыхать продолжает в нью-йоркских больницах. 17 000 погибших и почти триста тысяч заболевших — Нью-Йорк по-прежнему является эпицентром борьбы с коронавирусной инфекцией. Передовая — в каждом отделении интенсивной терапии. Все чаще заболевают сами медики.Дата, с которой штат Нью-Йорк начнет возвращение к нормальной жизни, определена — это 15 мая. Пока не похоже, что губернатор передумает.Единой стратегии для всей страны в США, по сути, нет. Трамп переложил ответственность на губернаторов, но те по-прежнему ждут понятных сигналов. Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган выступил с интервью, заявив, что он обеспокоен хаотичной ситуацией в стране и путаными заявлениями из Белого дома, но пресс-конференций, возможно, больше вообще не будет. Трамп потерял к ним интерес после недавнего скандала вокруг его экстравагантных предложений о нетрадиционных методах лечения, да и совсем еще недавние прогнозы приходится переписывать на ходу. Так уже получилось с количеством погибших. В Белом доме рассчитывали на сценарий, по которому число жертв COVID-19 перевалит за 60 000 только к началу августа, но столько, судя по динамике, в США будет уже в ближайшие несколько суток. Данные на этот час — более 55,5 тысячи.