Сочинский национальный парк продолжает радовать находящихся на карантине любителей прогулок. Как уже сообщали Вести Сочи, на своем сайте он предлагает туристам онлайн-экскурсии по любимым маршрутам.

Сочинский национальный парк продолжает радовать находящихся на карантине любителей прогулок. Как уже сообщали "Вести Сочи", на своем сайте он предлагает туристам онлайн-экскурсии по любимым маршрутам.Сначала открылись "прогулки" по "Дендрарию". Все желающие смогли узнать много нового от виртуальных гидов. На очереди — более дальние путешествия. Один из таких увлекательных маршрутов — Агурские водопады. Также на сайте уже выложена экскурсия в Орлиные скалы с рассказом о находящейся там скульптуре Прометея. На очереди — "прогулки" по долине реки Сочи и по чрезвычайно живописным водопадам Ореховском и Змейковских.Рассказы об уникальной кавказской природе сочетаются с историческими фактами и легендами. Виртуальные экскурсии пользуются большой популярностью у жителей разных регионов нашей страны.