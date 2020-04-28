Континентальная хоккейная лига приняла решение по поводу казахстанских хоккеистов, выступающих за свою национальную сборную. С сезона-2020/21 они не будут считаться легионерами.

Континентальная хоккейная лига приняла решение по поводу казахстанских хоккеистов, выступающих за свою национальную сборную. С сезона-2020/21 они не будут считаться легионерами."В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за национальную сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах Континентальной хоккейной лиги", – сообщили Чемпионат.com в пресс-служба КХЛ.Напомним, что ранее в Континентальной хоккейной лиге перестали считаться легионерами игроки из Белоруссии.