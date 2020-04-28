Китай, один из крупнейших в мире потребителей топлива, сократил в марте покупку нефти от крупнейшего поставщика для КНР (Саудовской Аравии) на 1,6% и увеличил закупку нефти у России на 31% - второго по важности поставщика для Китая. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters на основе данных Гостаможни КНР.

Китай, один из крупнейших в мире потребителей топлива, сократил в марте покупку нефти от крупнейшего поставщика для КНР (Саудовской Аравии) на 1,6% и увеличил закупку нефти у России на 31% — второго по важности поставщика для Китая. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters на основе данных Гостаможни КНР.В целом в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сырой нефти в Китай вырос на 4,5% до 9,68 миллиона баррелей в сутки.Поставки из Саудовской Аравии составили 7,21 миллиона тонн, или 1,7 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Главного таможенного управления КНР. Россия поставила в Китай 7,02 миллиона тонн в прошлом месяце, или 1,66 миллиона баррелей в сутки.Поставки нефти из США в КНР почти прекращены из-за торговой войны. Китай прекратил поставки нефти из Венесуэлы из-за возможности попасть под санкции США. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) была главным потребителем нефти Каракаса.