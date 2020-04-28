Хайтек имеет стандарты, которые определяют то, как работают технологии. Китай хочет стать основоположником таких мировых стандартов

В этом году Китай планирует выпустить новый план развития цифровизации под названием "Стандарты Китая — 2035", который определит то, как будет работать следующее поколение технологий — от телекоммуникаций до искусственного интеллекта.Эти правила, как указывают исследователи, должны будут принять и государства, присоединившиеся к «Одному поясу — одному пути». По словам экспертов, "Стандарты Китая — 2035" широко рассматриваются как следующий шаг после производственного плана "Made In China 2025" — но на этот раз, с гораздо большим акцентом на технологии, которые рассматриваются как определяющие следующее десятилетие.В Штатах опасаются, что подобная ситуация приведёт к технологической зависимости развивающихся стран от Пекина, пишет CNBC."Мы вступаем в эпоху, которая будет определяться новыми технологическими системами, сетями и технологиями, и лидеры в них еще не определены, что дает Китаю возможность вырваться в этой гонке", — сказала в интервью CNBC Эмили де Ла Брюйе, соучредитель консалтинговой компании Horizon Advisory.Почему важна стандартизация? Во всем мире хайтек, как и в целом отрасли промышленности, имеет стандарты, которые определяют то, как работают технологии и обеспечивается функциональная совместимость с устройствами по всему миру. Хорошим примером является телекоммуникационная индустрия. Для работы многих устройств в сетях пятого поколения (5G) нужно, чтобы устройства понимали друг друга. Технические стандарты создаются благодаря сотрудничеству между отраслевыми органами, экспертами и компаниями.Эти технические спецификации принимаются и интегрируются в то, что становится после стандартом индустрии. Следование стандартам позволяет повысить эффективность развертывания сетей и обеспечить их работу независимо от локации.Крупнейшие американские и европейские технологические компании, такие как Qualcomm и Ericsson, часто устанавливают стандарты в различных отраслях промышленности, но в последние несколько лет Китай играет все более активную роль.В марте в Пекине вышел документ, озаглавленный как "Основные пункты национальной работы по стандартизации в 2020 году", откуда можно получить представление о том, что может войти в окончательный вариант китайского плана по стандартам.Некоторые из пунктов мартовского плана предлагают улучшению внутренних стандартов в различных отраслях промышленности, от сельского хозяйства до производства. В одном из разделов документа подчеркивается необходимость создания "системы стандартов в области информационных технологий и биотехнологий нового поколения".В рамках этого раздела основное внимание уделяется разработке стандартов для "Интернета вещей", облачных вычислений, больших данных, 5G и искусственного интеллекта (ИИ). Все это рассматривается как важнейшие технологии будущего, которые могут лечь в основу критической инфраструктуры в мире.В документе также подчеркивается необходимость "участия в разработке международных стандартов", а также то, что Китай должен выдвинуть больше предложений по международным стандартам. По мнению экспертов, этот шаг представляет собой двойную игру — укрепить стандарты на национальном уровне и стимулировать экономику, а также оказывать влияние на глобальном уровне.Влияние второй экономики мира на глобальный технологический ландшафт растет уже продолжительное время. Сети 5G являются ярким примером. Китайская фирма Huawei, один из ведущих игроков на рынке сетевого оборудования 5G, также является ключевым игроком в установлении стандартов. Она имеет наибольшее количество патентов, связанных с 5G, и опережает своих ближайших европейских конкурентов Nokia и Ericsson, по данным фирмы IPlytics, занимающейся анализом интеллектуальной собственности.Кроме того, она сыграла ключевую роль в формировании технических спецификаций для 5G с помощью отраслевого органа, известного как 3GPP. Он объединяет организации, занимающиеся стандартизацией, которые стремятся к разработке глобальных стандартов для сетей сотовой связи.Из-за ограничений США в отношении китайской Huawei мир может приблизиться к географическому расколу в области развития высоких технологий и инноваций, предупреждал Пол Хасвелл, партнер международной юридической фирмы Pinsent Masons, который консультирует технологические компании.“Мы как будто возвращаемся в 80-е гг., когда Северная Америка поддерживала систему мобильной связи, отличную от европейской, а Япония также имела собственную беспроводную систему”, – приводит слова Хасвелла South China Morning Post. “Технологическая отрасль была главным фактором расширения глобализации в течение последнего десятилетия, поскольку инновации привели к появлению глобальных стандартов, таких как стандарты для интернета и передовых мобильных сетей, которые получили широкое распространение”, – отметил Хасвелл.Ожидается, что технологическая война между США и Китаем усилится и приведет к расколу глобальных технологических цепочек поставок.В Китае уже ведется работа по продвижению национальных стандартов. В Пекине уже сформирован новый комитет, занимающийся разработкой стандартов для технологии блокчейн. Вторая по величине мировая экономика стремится стать лидером в этой сравнительно новой технологии после того, как президент Си Цзиньпин в прошлом году призвал страну "использовать возможности", предоставляемые блокчейном. Сейчас в Китае проходит тестирование проект цифровой криптовалюты, в котором применяются некоторые концепции технологии распределенного реестра.По мере роста влияния Китая на мировые технологии будут возникать все новые и новые вопросы о доступе к данным. Некоторые законы Китая, по-видимому, вынуждают любую компанию выполнять требования правительства о помощи в неясно определяемой "разведывательной работе".Это одна из причин, по которой США и другие страны выражают озабоченность по поводу Huawei. Они считают, что если Huawei будет разрешено участвовать в развертывании сетей 5G, то доступ к данным, проходящим через устройства китайской компании, может получить Пекин. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй неоднократно заявлял, что Huawei никогда не передаст данные о клиентах китайскому правительству.Работа над разработкой стандартов, безусловно, активно ведется и в Вашингтоне. Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности должна провести в понедельник слушания под названием "Китайская модель". Пекин продвигает альтернативные глобальные нормы и стандарты". Его пришлось отложить из-за коронавируса.Но в целом, до этого момента нет никаких объединенных усилий со стороны США. Впрочем, пока что пандемия коронавируса отвлекла правительства от этой проблемы. В то время как Китай может одновременно преодолевать последствия пандемии и осуществлять долгосрочное планирование, это может быть не так просто для США.У Китая могут быть большие амбиции, но потеснить доминирование США и Европы будет нелегкой задачей. По мнению экспертов, Китай также должен будет повысить качество компаний, вносящих свой вклад в мировые стандарты. Стране необходимо будет развивать компании, способные делать то, что делает Huawei, но в различных технологических секторах.