Как сделать жизнь лучше? Имена забываются, остаются дела и поступки

Мы уже писали о социальном проекте Владимирского хлебокомбината и группы компаний «DELAVANT», призванного поддержать владимирцев старше 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции.У всех этих людей есть возможность позвонить на предприятие и заказать продуктовый набор, который процентов на 60 дешевле, чем в рознице. Доставка бесплатная. Сегодня мы возвращаемся к этой теме. С какой целью и о чём будет наш материал? Давайте ответим на эти вопросы вместе, после того, как вы его прочитаете.Такого ещё не былоДень 6 апреля 2020 года сотрудницам Отдела клиентского сервиса Владимирского хлебокомбината запомнится надолго, и вряд ли погрешим против истины, если скажем, что навсегда. Это был не просто обычный «тяжёлый» понедельник. 6 апреля стартовал социальный проект предприятия по доставке людям старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, продуктовых пакетов по значительно сниженной цене.- С таким мы раньше точно никогда не сталкивались, - говорит старший оператор Отдела клиентского сервиса АО «Владимирский хлебокомбинат» Кристина Саларзи, - все наши телефоны практически одновременно разразились трелями звонков. Обычно, когда мы на связи с клиентами, то слышим на другом конце чёткую, конкретную, профессиональную речь: что, сколько, куда и откуда, по какой цене. Тут же буквально первый звонок заставил растеряться. Женщина стала рассказывать о своих проблемах, о том, как она рада, что мы вызвались ей помочь. Один звонок сменял другой. Посмотрела на своих коллег. Как правило, на лице у них никаких эмоций. Максимум внимания и сосредоточенности. А тут вижу - одна чуть не плачет.На вопрос, не возникало ли желания обрывать эту лирику и направлять её в русло конкретики, Кристина восклицает:- Да что вы! У всех же есть свои бабушки, дедушки. И воспитывались мы в духе уважения к старшему поколению. К старту проекта готовились заранее. Знали, что будет много звонков. Но чтобы такое... .Проблемы?На Владимирском хлебокомбинате и не скрывают, что первые 2-3 дня с начала акции дались очень тяжело. Приняли 500 с лишним звонков. При этом ещё скольким людям не удалось дозвониться. Пошли жалобы. Звонили и в средства массовой информации, и в администрацию, и в Роспотребнадзор...А ведь не «утонуть» в обрушившейся лавине звонков было только первой, но не последней, проблемой.- Собрать социальный пакет, сфокусировав в одном месте и в одно время плоды труда хлебопёков, мукомолов, молочников, было для нас наименее сложным звеном, - рассказывает исполнительный директор ООО «Торговый дом» АО «Владимирский хлебокомбинат» Екатерина Татаренко, - главной же сложностью стало регулирование механизма логистики в условиях ограниченного промежутка времени. Вы представьте, 500 человек позвонили на хлебокомбинат, озвучили свои заявки и ждут в полной уверенности, что всё обязательно случится. Но в первые 2-3 дня бывало и так, что не случалось. Пусть это были единичные случаи. Но за каждым таким случаем - боль и возмущение человека. А не случалось оттого, что у нас никогда раньше не было такого опыта, чтобы сразу доставить продукцию по 500 адресам в разных районах города. Один расчёт машин чего стоил. 10 машин выделила непосредственно группа компаний «DELAVANT». Не надо забывать, что группа компаний работает в обычном режиме и весь автопарк задействован. Рассчитывали на какое-то количество собственных машин. На волонтёров. Но абсолютно точно - запустить проект в полноценном режиме нам было бы достаточно сложно без помощи серьёзной автоперевозочной компании. И такого надёжного партнера мы нашли в лице «ЯНДЕКС-ТАКСИ».Без сомнений- Когда мы узнали о проекте и нам предложили посотрудничать, помочь его реализовать, - вступает в разговор Станислав Майоров, президент компании «Кремль 33», работающей на владимирском рынке такси-перевозок под брендом «ЯНДЕКС-такси», - у нас не возникло ни малейшего сомнения в том, чтобы к нему присоединиться. Ни о какой-то прибыли или других выгодах речь здесь, конечно же, не шла. Мы практически сразу договорились, что любое время, затраченное на простой машины (в ходе её загрузки или же на период общения с ветеранами) оплачиваться не будет. У нас в таксопарке около 70 машин, каждую из которых были готовы выделить под проект. В компании 300 водителей. И я точно знаю - любой из них с особым чувством отправлялся в такую поездку. Иметь возможность помочь пожилым людям в такое непростое время, это дорогого стоит.То, что проект особенный, -это факт. Компания работает ещё в нескольких регионах, всегда готова откликнуться на благое дело. И у самих разные идеи возникают, но, к сожалению, не всегда удаётся их реализовать. Так, в прошлом году, к празднику 9 Мая, хотели запустить проект по бесплатной доставке ветеранов к местам проведения праздничных мероприятий. Обидно, но ничего из этой затеи не получилось. Все упёрлось, как я понимаю, в ту же логистику, в то, что не нашлось людей, способных этот процесс организовать. Тогда я себе даже слово дал - избираться в законодательную власть, чтобы иметь больше возможностей давать людям то, что можешь, и в чем они действительно нуждаются.Волонтёры, вперёд!Этот принцип «давать людям то, что можешь, и в чём они действительно нуждаются» - один из основных в волонтёрской деятельности.- Так получилось, - констатирует Александр Токарев, - что из-за пандемии коронавируса я оказался без основного источника заработка, каковым является организация культурно-массовых мероприятий. Зато появилось свободное время. И тут я узнал, что Владимирский хлебокомбинат (в самом начале реализации социального проекта по доставке продуктовых наборов ветеранам) столкнулся с определёнными трудностями. Желающих получить эти наборы оказалось значительно больше, чем возможностей эти желания реализовать. Когда организаторы обратились ко мне за помощью, не размышлял ни секунды. Просто взял 20 наборов и поехал развозить их в Доброе, по Фрунзенскому району.«Сразу оттаял»Подтянулись и другие волонтёры. В первые 2-3 дня общими силами развозили наборы до позднего вечера. К концу недели механизм логистики заработал уже так, что сбоев практически не стало.- Как только мы поняли, что проблемы есть, - свидетельствует Владимир Лялин, координатор проекта, заместитель исполнительного директора АО «Владимирский хлебокомбинат», - руководство группы компаний приняло решение поделить город на сектора ответственности. Я и Андрей Самогородский публично обозначили номера своих телефонов. Любой ветеран, обращавшийся на предприятие за оформлением заказа и своевременно не получивший его, мог позвонить нам, а мы, так сказать, в ручном режиме решали проблему. И проблемы действительно были, но только в первую неделю реализации проекта, особенно в её начале. Было несколько звонков от ветеранов, которые сетовали, что не привезли вовремя набор. Один ветеран, не буду его называть, особенно горячился и собирался «найти на нас управу». Приехал к нему, объяснил, как работники предприятия реализуют проект без отрыва от производства, с какими трудностями пришлось столкнуться... Он сразу оттаял. Получил свой набор и сказал от всей души «Спасибо!».А сейчас звонков с нареканиями практически нет. Иногда лишь звонят, чтобы что-то уточнить. Но в целом механизм реализации проекта отлажен. Ну, а если вдруг что-то будет не так, мы всегда готовы любую ситуацию отрегулировать.За сухими цифрамиВернёмся к началу нашего материала. С какой целью его написали и, собственно, о чём? О том, какие молодцы владимирские хлебопёки и вся компания «DELAVANT»? Да, они действительно молодцы. Но материал не только (и не столько) об этом.- Знаете, о чём я, прежде всего, думаю, когда размышляю о нашем проекте, - задался неожиданным вопросом управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний «DELAVANT» Алексей Лялин, - о том, что, когда мы едины - мы действительно непобедимы и любая задача нам по плечу. За сухими цифрами - около 3 тысяч социальных наборов для ветеранов, это на сегодняшний день, совместные усилия хлебопёков, грузчиков, операторов, работников Торгового дома, таксистов,волонтёров, курьеров, координаторов... Все эти люди действуют как единая команда. Уверен, что именно так действовали наши соотечественники в самые сложные периоды российской, советской истории. Именно это всегда помогало нам выстоять и победить.- Проект получает дальнейшее развитие, обретает новые форматы, - резюмирует управляющий ООО «Торговый дом» АО «Владимирский хлебокомбинат» Алёна Кулибаба, - к его реализации всё больше приобщаются общественные организации. Так, с письмом обратилась директор инклюзивного семейного центра «Радуга» из Суздаля с просьбой выделить нуждающимся семьям, где есть ветераны и инвалиды, 50 социальных наборов. Конечно же, выделили. 20 наборов направили Владимирскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.