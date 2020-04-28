Нефтяная компания Diamond Offshore Drilling подала заявку на банкротство. Таким образом, она стала второй по значимости жертвой краха нефтяного рынка, после того как Whiting Petroleum подала аналогичную заявку в этом месяце.

Нефтяная компания Diamond Offshore Drilling подала заявку на банкротство. Таким образом, она стала второй по значимости жертвой краха нефтяного рынка, после того как Whiting Petroleum подала аналогичную заявку в этом месяце.По данным Financial Times, Diamond Drilling, чьи долги составляют $2,6 миллиарда, заявила, что этот шаг вызван беспрецедентным падением цен на нефть. В своем заявлении компания отметила, что условия в нефтяной промышленности "резко ухудшились в последние месяцы".Согласно Bloomberg с начала года по крайней мере 7 нефтяных компаний в Северной Америке потерпели крах, до того как WTI и другие марки нефти ушли на отрицательную территорию на прошлой неделе. Кредиторы были вынуждены отказаться от своих требований по погашению долгов, которые они предъявляли к проблемным нефтяным игрокам. Необходимо было избежать полного обесценивания активов на фоне падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса в мире.Diamond Drilling заявила, что пыталась занять еще больше средств, чтобы предотвратить катастрофу, предпринимала другие шаги, чтобы избежать банкротства. Но все безуспешно. Bloomberg отмечает, что Diamond Drilling в невыгодном положении по сравнению с другими бурильщиками, поскольку ориентирована на офшорное бурение: оно намного дороже, чем оншорное бурение.По словам экспертов, стоит готовиться к еще большему числу банкротств. В этом месяце Rystad Energy предупредила, что обанкротятся 533 нефтяные компании США, если нефть останется на отметке $20 за баррель."$30 — это и так плохо, но как только вы достигнете цены в $20 или даже $10, это обернется настоящим кошмаром", — сказал Артем Абрамов из Rystad. Он добавил: "При цене в $10 почти каждая американская компания, обремененная долгами, должна будет подать на банкротство или рассмотреть другие стратегические возможности".Инвестиционная компания Motley Fool опросила энергетических экспертов о том, какие компании могут также подать на банкротства. Когда в прошлую пятницу были опубликованы результаты опроса, среди них была и Diamond Drilling. Остальные три компании, которые больше остальных подвержены риску, — это Chesapeake Energy, Occidental Petroleum и Callon Petroleum.