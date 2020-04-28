Современный мир, возможно, впервые по настоящему столкнулся с “идеальным штормом∎. Одновременно происходящие катастрофические события - смертоносный и крайне патогенный вирус, экономическая депрессия, крах глобального управления и отсутствие скоординированных и эффективных международных ответных мер - привели к трагедии исторического масштаба, которую, почти наверняка, будет нелегко преодолеть.
Современный мир, возможно, впервые по настоящему столкнулся с “идеальным штормом”. Одновременно происходящие катастрофические события — смертоносный и крайне патогенный вирус, экономическая депрессия, крах глобального управления и отсутствие скоординированных и эффективных международных ответных мер — привели к трагедии исторического масштаба, которую, почти наверняка, будет нелегко преодолеть. Хотя карантин и самоизоляция помогли смягчить кризис, мало кто верит, что лишь эти меры способны разрешить его, пишет The National Interest.
Пока неясно, как закончится “идеальный шторм” и сможет ли мир выдержать его. Однако всем понятно, что для преодоления кризиса необходима надежная вакцина, эффективные методы лечения, соблюдение социального дистанцирования и новые механизмы международной торговли. Трудно, если вообще возможно, предсказать, когда точно и каким образом мир восстановится. Но совершенно очевидно, что политическая вражда, которая отвлекает внимание от реальных угроз, должна быть прекращена. Затраты слишком велики.
Прекращение пандемии требует эффективных ответных мер, как индивидуальных, так и коллективных, со стороны ключевых политических и экономических держав, таких как Соединенные Штаты, Китай, Европейский Союз, Россия, Великобритания и Саудовская Аравия. Для того чтобы появились какие-либо решения по борьбе с коронавирусом и началась подготовка мира к будущим похожим вызовам, необходимо изучить, почему и как возникла эта беспрецедентная медицинская, политическая и экономическая угроза.
Парад суверенитета государств — один из главных итогов нынешнего кризиса. Вместе с тем, национальный суверенитет сегодня как никогда важен. Пандемия вынуждает правительства сосредоточиться на своих национальных интересах и только через это они могут подключиться к международному сотрудничеству. В то же время правительствам великих держав следует признать коллективную вину за неспособность определить глобальные приоритеты и быстро выработать стратегию борьбы.
Еще менее оправданным было почти полное разрушение международной системы, а также использование государствами в качестве оружия глобальную торговлю для продвижения собственных интересов, индивидуальных ценностей или внутренних политических амбиций. Такие международные организации, как ООН, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не являются панацеей от мировых кризисов. Но они могут давать полезные, хотя и ограниченные, сигналы на случай возникновения проблем и выполнять роль амортизатора в случае международных разногласий.
“Ни одна страна, включая США, не в силах единолично победить вирус, — написал недавно в The Wall Street Journal известный американский политик Генри Киссинджер. — Решение любых национальных вопросов должно включать глобальную перспективу. Если мы не будем делать это, то столкнемся с тяжелейшими последствиями”.
В то время как из Китая и других стран поступают обнадеживающие новости о том, что социальное дистанцирование и жесткий карантин приносят определенный результат, невозможно предсказать необходимые для преодоления кризиса экономические и человеческие жертвы.
Единственно правильный подход в нынешней ситуации — готовится к худшему (для того, чтобы избежать это самое худшее). Китайский иероглиф “кризис“, как известно, несет в себе второе значение: “возможность”. Несмотря на то, что мир переживает экзистенциальный кризис, возможность и способы его решения находятся совсем рядом.