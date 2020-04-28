Современный мир, возможно, впервые по настоящему столкнулся с “идеальным штормом∎. Одновременно происходящие катастрофические события - смертоносный и крайне патогенный вирус, экономическая депрессия, крах глобального управления и отсутствие скоординированных и эффективных международных ответных мер - привели к трагедии исторического масштаба, которую, почти наверняка, будет нелегко преодолеть.

Современный мир, возможно, впервые по настоящему столкнулся с “идеальным штормом”. Одновременно происходящие катастрофические события — смертоносный и крайне патогенный вирус, экономическая депрессия, крах глобального управления и отсутствие скоординированных и эффективных международных ответных мер — привели к трагедии исторического масштаба, которую, почти наверняка, будет нелегко преодолеть. Хотя карантин и самоизоляция помогли смягчить кризис, мало кто верит, что лишь эти меры способны разрешить его, пишет The National Interest.Пока неясно, как закончится “идеальный шторм” и сможет ли мир выдержать его. Однако всем понятно, что для преодоления кризиса необходима надежная вакцина, эффективные методы лечения, соблюдение социального дистанцирования и новые механизмы международной торговли. Трудно, если вообще возможно, предсказать, когда точно и каким образом мир восстановится. Но совершенно очевидно, что политическая вражда, которая отвлекает внимание от реальных угроз, должна быть прекращена. Затраты слишком велики.Прекращение пандемии требует эффективных ответных мер, как индивидуальных, так и коллективных, со стороны ключевых политических и экономических держав, таких как Соединенные Штаты, Китай, Европейский Союз, Россия, Великобритания и Саудовская Аравия. Для того чтобы появились какие-либо решения по борьбе с коронавирусом и началась подготовка мира к будущим похожим вызовам, необходимо изучить, почему и как возникла эта беспрецедентная медицинская, политическая и экономическая угроза.Парад суверенитета государств — один из главных итогов нынешнего кризиса. Вместе с тем, национальный суверенитет сегодня как никогда важен. Пандемия вынуждает правительства сосредоточиться на своих национальных интересах и только через это они могут подключиться к международному сотрудничеству. В то же время правительствам великих держав следует признать коллективную вину за неспособность определить глобальные приоритеты и быстро выработать стратегию борьбы.Еще менее оправданным было почти полное разрушение международной системы, а также использование государствами в качестве оружия глобальную торговлю для продвижения собственных интересов, индивидуальных ценностей или внутренних политических амбиций. Такие международные организации, как ООН, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не являются панацеей от мировых кризисов. Но они могут давать полезные, хотя и ограниченные, сигналы на случай возникновения проблем и выполнять роль амортизатора в случае международных разногласий.“Ни одна страна, включая США, не в силах единолично победить вирус, — написал недавно в The Wall Street Journal известный американский политик Генри Киссинджер. — Решение любых национальных вопросов должно включать глобальную перспективу. Если мы не будем делать это, то столкнемся с тяжелейшими последствиями”.В то время как из Китая и других стран поступают обнадеживающие новости о том, что социальное дистанцирование и жесткий карантин приносят определенный результат, невозможно предсказать необходимые для преодоления кризиса экономические и человеческие жертвы.Единственно правильный подход в нынешней ситуации — готовится к худшему (для того, чтобы избежать это самое худшее). Китайский иероглиф “кризис“, как известно, несет в себе второе значение: “возможность”. Несмотря на то, что мир переживает экзистенциальный кризис, возможность и способы его решения находятся совсем рядом.