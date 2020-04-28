Креативный продюсер радио Звезда Дмитрий Найденов умер в одной из московский больниц. Ему было 42 года.

Креативный продюсер радио "Звезда" Дмитрий Найденов умер в одной из московский больниц. Ему было 42 года.О смерти креативного продюсера сообщается на странице радио в Facebook. Полторы недели назад его госпитализировали с воспалением легких. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь мужчине.Дмитрий Найденов проработал на радиостанции "Звезда" более десяти лет. Он являлся автором ряда программ. Сотрудники телерадиокомпании выразили соболезнования близким, родным и друзьям умершего.Накануне скончалась главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова. Смерть 44-летней женщины стала неожиданностью для многих из ее окружения. Причиной печального исхода стало онкологическое заболевание, с которым Ларионова боролась на протяжении долгого времени.