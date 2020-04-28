Решения по срокам продления режима самоизоляции в России будут приниматься, основываясь на текущей динамикой и краткосрочных прогнозах, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Делать прогнозы на среднюю или дальнюю перспективу сейчас вряд ли возможно, добавил он.

Решения по срокам продления режима самоизоляции в России будут приниматься, основываясь на текущей динамикой и краткосрочных прогнозах, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Делать прогнозы на среднюю или дальнюю перспективу сейчас вряд ли возможно, добавил он.По словам пресс-секретаря Владимира Путина, называть какие-то сроки окончания самоизоляции — это как тыкать пальцем в небо, ответил Дмитрий Песков на вопрос телеканала "Россия" будет ли режим самоизоляции продлен на полмесяца или до конца мая.Дмитрий Песков рассказал, что рекомендации вирусологов о продлении режима самоизоляции на время майских праздников до 12 мая, озвученные на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, переданы президенту России. Владимир Путин, добавил Песков, постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают, от координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, от руководителя правительства.Дмитрий Песков предложил подождать до обращения президента России, которое ожидается на неделе. При этом помощник главы российского государства подчеркнул, что на текущей неделе ожидается еще много других мероприятий.За минувшие сутки прирост случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 составил 6 тысяч 198. Таким образом в России сейчас официально подтверждены 87 тысяч 147 случаев инфицирования. По этому показателю Россия обошла Китай, первым сообщивший о вспышке нового заявления в Китае. Почти половина инфицирований приходится на Москву. Здесь 45 тысячам 351 человеку поставлены диагнозы "коронавирус". В Москве от осложнений инфекции умерли 435 человек, а всего в России от коронавируса скончались 794 человека. Для того, чтобы сбить волну заражений и прервать цепочки распространения коронавируса, в России был введен режим самоизоляции до 30 апреля. При этом для большинства населения этот период объявлен нерабочими днями.